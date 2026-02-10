כיכר השבת
כך זה התבצע

גורמים בלבנון גיבשו תשתית טרור בשומרון וכמעט הוציא לפועל פיגוע - ונתפסו

שב״כ מפרסם לפי זמן קצר, כי בחסדי שמיים, סוכל תשתית טרור שפעלה בשומרון והופעלה על ידי גורמים בלבנון. התשתית התבקשה לצלם ישוב בשומרון וביצעה אימוני ירי לטובת מימוש פיגוע (חדשות בארץ)

החשודים שנתפסו

בחודש אוקטובר האחרון, נעצר לחקירת שב״כ מחמד צדקה, תושב הכפר ענזה שבשומרון, לאחר שנחשד כי בכוונתו לבצע פיגוע.

בחקירתו עלה כי צדקה יצא ל, שם גויס על ידי מוסא אבו סיף המכונה ״ג׳יבריל״, פעיל בתשתית טרור, וזאת לטובת מימוש פעילות באיו״ש וגיוס חוליות צבאיות בשטח.

לאחר חזרתו מלבנון לאיו״ש דרך ירדן, גייס צדקה פעילים נוספים לטובת מימוש פיגועים, ביניהם, מחמד חליל תושב רמאללה ומחמד ברהמה תושב ענזה, אשר נעצרו גם הם לחקירת שב״כ.

עוד עלה בחקירתו, כי עד למעצרו, צדקה המשיך את קשריו למול התשתית בלבנון באמצעות התכתבויות ברשתות החברתיות ובאפליקציית משחקים.

במקביל, נחשפה חוליה נוספת שהופעלה על ידי אותה תשתית לבנונית ונעצרו לחקירת שב״כ שני תושבי הכפר תל שבשומרון, בשנות ה-20 לחייהם, דיא אל דין חמד ונצר עצידה.

חקירתם בשב״כ העלתה את השתלשלות גיוס ע״י פעיל טרור לבנוני בשם מג׳אהד, אשר הסתייע במספר גורמים לבנונים נוספים, שכינו עצמם ״אבו אחמד״ ו״אבו וחיד״, שניהלו את הקשר בין היתר בהתכתבות ברשתות החברתיות. כחלק מגיוסם ביצעו השניים אימון ירי לטובת מימוש פיגוע, התבקשו לצלם ישוב בשומרון וכן סוכם עימם על העברת כספים לטובת רכישת אמל״ח.

במסגרת החקירות ואיסוף המודיעין עלה כי בראש התשתית אשר גייסה את שתי החוליות לטובת קידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל, עומד מג׳אהד דהשה, תושב לבנון בעל קשרים לפעילי חמאס וחזבאללה.

כנגד חמשת הפעילים תושבי איו״ש, הוגשו כתבי אישום. "שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול על מנת לסכל כל ניסיון לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל תושביה ואזרחיה", נמסר משב"כ.

שב"כ מפרסם
שב"כ מפרסם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר