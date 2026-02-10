בחודש אוקטובר האחרון, נעצר לחקירת שב״כ מחמד צדקה, תושב הכפר ענזה שבשומרון, לאחר שנחשד כי בכוונתו לבצע פיגוע.

בחקירתו עלה כי צדקה יצא ללבנון, שם גויס על ידי מוסא אבו סיף המכונה ״ג׳יבריל״, פעיל בתשתית טרור, וזאת לטובת מימוש פעילות באיו״ש וגיוס חוליות צבאיות בשטח.

לאחר חזרתו מלבנון לאיו״ש דרך ירדן, גייס צדקה פעילים נוספים לטובת מימוש פיגועים, ביניהם, מחמד חליל תושב רמאללה ומחמד ברהמה תושב ענזה, אשר נעצרו גם הם לחקירת שב״כ.

עוד עלה בחקירתו, כי עד למעצרו, צדקה המשיך את קשריו למול התשתית בלבנון באמצעות התכתבויות ברשתות החברתיות ובאפליקציית משחקים.

במקביל, נחשפה חוליה נוספת שהופעלה על ידי אותה תשתית לבנונית ונעצרו לחקירת שב״כ שני תושבי הכפר תל שבשומרון, בשנות ה-20 לחייהם, דיא אל דין חמד ונצר עצידה.

חקירתם בשב״כ העלתה את השתלשלות גיוס ע״י פעיל טרור לבנוני בשם מג׳אהד, אשר הסתייע במספר גורמים לבנונים נוספים, שכינו עצמם ״אבו אחמד״ ו״אבו וחיד״, שניהלו את הקשר בין היתר בהתכתבות ברשתות החברתיות. כחלק מגיוסם ביצעו השניים אימון ירי לטובת מימוש פיגוע, התבקשו לצלם ישוב בשומרון וכן סוכם עימם על העברת כספים לטובת רכישת אמל״ח.

במסגרת החקירות ואיסוף המודיעין עלה כי בראש התשתית אשר גייסה את שתי החוליות לטובת קידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל, עומד מג׳אהד דהשה, תושב לבנון בעל קשרים לפעילי חמאס וחזבאללה.

כנגד חמשת הפעילים תושבי איו״ש, הוגשו כתבי אישום. "שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול על מנת לסכל כל ניסיון לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל תושביה ואזרחיה", נמסר משב"כ.