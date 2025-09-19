בשבוע שעבר נערכה בירושלים סדנה סגורה של המכון הישראלי לדמוקרטיה תחת "כלל צ'טהאם האוס", המבטיח אנונימיות לנאמר בחדר. למרות מעטה החשאיות, פרטי הדיונים נחשפו ב'הארץ' ומלמדים על תוכניות פעולה שגיבשו משפטנים, חוקרים ואנשי אקדמיה מהארץ ומהעולם ל"יום שאחרי נתניהו".

חלק מהדוברים הציעו להפעיל צעדים מחוץ למסגרת החוקית, אחרים דיברו במפורש על "ניקוי אורוות" במוסדות המדינה. לפניכם מספר ציטוטים מתוך הכתבה בעיתון 'הארץ'. חלקם נאמרו בסדנה, חלקם בראיון לעיתון.

פרופ' טום גינסבורג מאוניברסיטת שיקגו אמר בדיון: "יש פורמליסטים שיגידו שתמיד צריך להיצמד לחוקים. לדעתי זו עמדה טיפשית... היצמדות לחוק בכל תנאי היא הדרך לגיהנום". גינסבורג הציע לשופטים בישראל לנקוט גישה מהותית ולהגן על הדמוקרטיה גם אם המשמעות היא פעולה בניגוד לחוקים הקיימים.

בקו דומה, פרופ' קים ליין שפלי מאוניברסיטת פרינסטון הציגה מודל מהונגריה וקראה ל"הפרת חוק אסטרטגית" באמצעות הישענות על מוסדות בינלאומיים כדי לעקוף חקיקה מקומית. לדבריה, "הנתיב לשיקום עובר בחיפוש סטנדרטים מחוץ לבועה הלאומית".

בדיונים הפנימיים עלו קריאות לפעול במערכת הציבורית במהירות. נבו שפיגל ממכון מולד אמר כי יש לבצע "ניקוי אורוות" במוסדות הביטחון והמשטרה: "כבר עכשיו יאיר גולן צריך להודיע שהוא רוצה את המשרד לביטחון פנים, ולהכריז שיבוא חשבון עם קצינים עושי דברו של בן גביר".

לדבריו, "השאלה העמוקה יותר היא איך נלחמים במגמות האנטי־דמוקרטיות בתוך החברה הישראלית. מה עושים עם העובדה שיש היום קבוצות בחברה, כמו החרד"לים, שאינן מחויבות לערכי מגילת העצמאות. בצה"ל משרתים היום בתפקידי פיקוד אנשים שמחזיקים בתפיסת עולם אנטי־דמוקרטית ואנטי־ליברלית, וזה נכון ללא מעט מוסדות מדינה. רק עוד עשור נגלה כמה דוד זינים יש במערכת המשפט".

פרופ' יניב רוזנאי הצביע על מינויים בעייתיים שעלולים לסנדל ממשלה עתידית, בהם נציב שירות המדינה וראש השב"כ, והזהיר: "אי אפשר לטעון שהיום אסור להדיח שומרי סף בשם 'אי סבירות' ומחר כן – רק כי זה מהצד הנכון".

נעם וידן, מנכ"לית ארגון "אידיאה", טענה כי המחנה הדמוקרטי לא מעז ליישם צעדים דרמטיים מספיק. היא קראה בין היתר לביטול החינוך הממלכתי דתי, סגירת ערוץ 14 וחיזוק השידור הציבורי. לדבריה: "צריך להעז לעשות צעדים קשים. לא להסתפק בממלכתיות שכבר אינה קיימת".

יו"ר לשכת עורכי הדין, עמית בכר, הבהיר כי מבחינתו אין מקום לדיאלוג עם גורמים מהקואליציה הנוכחית: "הקו היום הוא נחישות: לא להתפשר מול מחריבי הדמוקרטיה. לא לנהל דיאלוג עם יריב לוין, בן גביר או רוטמן".