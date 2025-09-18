באווירה חגיגית אך מתוחה, נפרד היום (חמישי) השופט יוסף אלרון מבית המשפט העליון, לאחר שלושה עשורים במערכת השיפוטית ושש שנים בעליון. אולם בית המשפט, שקושט בסמליות של סיום תקופה, הפך לזירה נוספת בעימות המתמשך בין ראשי מערכת המשפט לשר המשפטים יריב לוין.

בטקס נכחו נשיא העליון יצחק עמית, שר המשפטים יריב לוין, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה, ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר, בני משפחתו של אלרון, חברים ועמיתים. אולם דווקא ברגע הפרידה, הדיאלוג הציבורי סביב עצמאות מערכת המשפט פרץ אל קדמת הבמה.

בהרב־מיארה תקפה מהבמה

היועמ"שית ניצלה את נאומה כדי למתוח ביקורת חריפה על שר המשפטים.

"אנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בעצמאות השיפוטית", אמרה בהרב־מיארה, כשהיא מתייחסת לגל החקיקה וההתבטאויות האחרונות נגד מערכת המשפט. לדבריה, "קידום חקיקה המבקשת לכבול את ידי בית המשפט, דה־לגיטימציה לשופטים וניסיונות למנוע מינויים – כולם פוגעים בשלטון החוק. אך החמור מכל הוא כאשר גורמים בכירים ברשות המבצעת מצהירים כי לא יקיימו צווים שיפוטיים".

בדבריה על אלרון עצמה, בחרה בהרב־מיארה בטון אישי וחם: "בפסקי דינו ניכרו אהבת חסד, צניעות ועצמאות שיפוטית. מי שמכיר את סיפור חייו יודע עד כמה ערכים אלה טבועים בו".

לוין: "להחזיר את אמון הציבור"

אחריה עלה לדוכן שר המשפטים יריב לוין, שבחר להתמקד בחשיבות ההרכב העתידי של העליון.

"עם פרישתו של השופט אלרון פוחת מספר שופטי העליון ל־11 בלבד", אמר. "החיסרון ברור לעין כל. גיוון המערכת ומינוי שופטים בעלי רקע והשקפת עולם שונים הם הנתיב שיחזק את העליון ויחזיר לו את אמון הציבור".

דבריו הדגישו את השיח הציבורי סביב מינויי השופטים והמאבק על דמותו העתידית של העליון – שיח שקיבל ביטוי מוחשי דווקא ברגע פרידה משופט ותיק.