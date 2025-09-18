באווירה חגיגית אך מתוחה, נפרד היום (חמישי) השופט יוסף אלרון מבית המשפט העליון, לאחר שלושה עשורים במערכת השיפוטית ושש שנים בעליון. אולם בית המשפט, שקושט בסמליות של סיום תקופה, הפך לזירה נוספת בעימות המתמשך בין ראשי מערכת המשפט לשר המשפטים יריב לוין.
בטקס נכחו נשיא העליון יצחק עמית, שר המשפטים יריב לוין, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה, ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר, בני משפחתו של אלרון, חברים ועמיתים. אולם דווקא ברגע הפרידה, הדיאלוג הציבורי סביב עצמאות מערכת המשפט פרץ אל קדמת הבמה.
בהרב־מיארה תקפה מהבמה
היועמ"שית ניצלה את נאומה כדי למתוח ביקורת חריפה על שר המשפטים.
"אנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בעצמאות השיפוטית", אמרה בהרב־מיארה, כשהיא מתייחסת לגל החקיקה וההתבטאויות האחרונות נגד מערכת המשפט. לדבריה, "קידום חקיקה המבקשת לכבול את ידי בית המשפט, דה־לגיטימציה לשופטים וניסיונות למנוע מינויים – כולם פוגעים בשלטון החוק. אך החמור מכל הוא כאשר גורמים בכירים ברשות המבצעת מצהירים כי לא יקיימו צווים שיפוטיים".
בדבריה על אלרון עצמה, בחרה בהרב־מיארה בטון אישי וחם: "בפסקי דינו ניכרו אהבת חסד, צניעות ועצמאות שיפוטית. מי שמכיר את סיפור חייו יודע עד כמה ערכים אלה טבועים בו".
לוין: "להחזיר את אמון הציבור"
אחריה עלה לדוכן שר המשפטים יריב לוין, שבחר להתמקד בחשיבות ההרכב העתידי של העליון.
"עם פרישתו של השופט אלרון פוחת מספר שופטי העליון ל־11 בלבד", אמר. "החיסרון ברור לעין כל. גיוון המערכת ומינוי שופטים בעלי רקע והשקפת עולם שונים הם הנתיב שיחזק את העליון ויחזיר לו את אמון הציבור".
דבריו הדגישו את השיח הציבורי סביב מינויי השופטים והמאבק על דמותו העתידית של העליון – שיח שקיבל ביטוי מוחשי דווקא ברגע פרידה משופט ותיק.
פרידה אישית וציון דרך
השופט יוסף אלרון, בן 69, כיהן במערכת המשפט במשך 31 שנה, מהן שש בבית המשפט העליון. קולו השיפוטי נודע בשילוב בין גישה עניינית ויבשה לבין רגישות אנושית, והותיר חותם בסוגיות פליליות, ביטחוניות וחברתיות. פרישתו מצמצמת את הרכב העליון ומחדדת את הצורך במינויים חדשים – נושא שממשיך לעמוד במוקד העימות בין הרשויות.
האולם עמד על רגליו במחיאות כפיים לשופט הפורש, אולם האווירה כולה המחישה כי גם ברגעי טקס ופרידה, הוויכוח על דמותה של מערכת המשפט בישראל רחוק מלהסתיים.
בדבריו האחרונים כשופט הדגיש אלרון את חשיבות שלטון החוק:
"ציות בלתי מסויג לחוק חייב להיות נורמה כללית המחייבת את כלל האזרחים והמוסדות במדינה".
כחלק מטקס הפרישה הקריא אלרון את פסק דינו האחרון, בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח נגד משרד הרווחה, שבו נקבע כי להורים תהיה מעתה זכות לייצוג משפטי בהליכי "ועדות החלטה".
"העתירה חשפה את מצבן של משפחות בנקודה הרגישה ביותר בחייהן", אמר. "משום כך, החלטות דרמטיות המשפיעות על חיי קטינים חייבות להתקבל רק לאחר שטענות ההורים יישמעו באמצעות עורך דין".
0 תגובות