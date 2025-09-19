הטייס היה בהלם מהמהירות של הנהג: "רוצחים על הכביש" | צפו 

במבצע אכיפה מיוחד של שוטרי יחידת ימת"א ואגף התנועה, בסיוע מסוק משטרתי, נתפס לפנות בוקר (שישי) נהג כשהוא דוהר בכביש 6 צפון במהירות מסכנת חיים.

הטייס שתיעד את האירוע סיכם את המרדף במילים חדות: "רוצחים על הכביש".

השוטרים הבחינו ברכב שנע במהירות של 233 קמ"ש, באזור שבו המהירות המותרת היא 110 קמ"ש בלבד. עם גילוי הניידות, הנהג החל להימלט – אך לא ציפה למסוק המשטרתי שעקב אחריו מלמעלה.

בהכוונת צוות האוויר, בוצעה חסימה יזומה והרכב נעצר. הנהג הועבר לחקירה בידי בוחני התנועה בתחנת עכו.

בשלב הראשון נתפס רכבו של הנהג, ששוויו למעלה מ־500 אלף שקלים, ורישיונו נפסל ל־30 יום. במשטרה ציינו כי "התנהגותו של הנהג מצביעה על סממנים עברייניים בתחום התעבורה, והוא מהווה סכנה ממשית לעצמו ולמשתמשי הדרך".

באגף התנועה הדגישו: "נמשיך לפעול בנחישות כדי להרחיק נהגים מסוכנים מהכביש ולהציל חיים".