כיכר השבת
לא נעים

הסתמכו על ה-ChatGPT ונדפקו: זה מה שקרה לישראליות שיצאו לחופשה

ישראליות נעצרו בשדה התעופה בקואלה לומפור בגלל תשובה שקיבלו ב-ChatGPT והתבררה כשגויה | השגריר הזהיר: אל תסתמכו על בינה מלאכותית ואל תטוסו למלזיה (תיירות, בעולם)

שדה תעופה. אילוסטרציה (צילום: נתי שוחט/פלאש 90)

שתי צעירות ישראליות, שהיו בדרכן לחופשה בפיליפינים, נעצרו אתמול (רביעי) בנמל התעופה הבינלאומי של קואלה לומפור, בירת מלזיה. כך דווח ב'ישראל היום'.

הצעירות נחתו במלזיה בטיסת קונקשן שהגיעה מתאילנד, לאחר שביצעו לפי הדיווח בדיקה מקדימה באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית (ChatGPT).

למרות העובדה שאינן דוברות אנגלית והחזיקו בדרכונים ישראליים בלבד, הן הסתמכו על תשובת הצ'אט שקבעה כי המעבר בטוח לישראלים.

המציאות בשטח התבררה כהפוכה לחלוטין: מיד עם נחיתתן הן נעצרו על ידי הרשויות המלזיות, ובמקביל עוכבו לחקירה שני צעירים ישראלים נוספים ששהו עימן.

האירוע הוביל להפעלת נוהל חירום דיפלומטי, כאשר שגריר ישראל בסינגפור, אלי ורד חזן, יחד עם הקונסולית נעם אובנת, פעלו באופן ישיר מול הגורמים הרלוונטיים כדי לחלץ את הישראלים מהמעצר.

הטיפול במקרה ארך זמן רב, שכן בין ישראל למלזיה אין יחסים דיפלומטיים רשמיים והמדינה נחשבת לאחת העוינות ביותר כלפי ישראל בעולם - עמדה שהחריפה משמעותית מאז אירועי 7 באוקטובר.

לפי נתוני משרד החוץ, המקרה אינו חריג; בחודשים האחרונים עוכבו בנמל התעופה בקואלה לומפור לפחות שמונה אזרחים ישראלים, חלקם בעלי דרכון כחול-לבן בלבד וחלקם מחזיקים בדרכון זר בנוסף לישראלי.

השגריר חזן הבהיר בדיווח בישראל היום כי העיכובים הללו, שנמשכים לרוב בין 24 ל-48 שעות, אינם נובעים מעבירה פלילית כלשהי אלא מבוצעים כהתנכלות מכוונת נגד ישראלים בשל זהותם בלבד. לדבריו, הרשויות המלזיות מודעות לנזק הכלכלי הכבד ולעוגמת הנפש שנגרמת למטיילים, המוצאים עצמם מול הוצאות של אלפי דולרים בגין ביטולי טיסות וסיבוכים משפטיים.

במקרים מסוימים, הגירוש ממלזיה אף מוביל לסירוב כניסה במדינות יעד אחרות באזור, מה שהופך את המצב למורכב וביטחוני יותר. השגריר חתם באזהרה חמורה לציבור המטיילים, לפיה אין להסתמך על מערכות בינה מלאכותית בנושאים של דיני נפשות, והפציר בישראלים להימנע מכל כניסה למלזיה, לרבות טיסות המשך קצרות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר