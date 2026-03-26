שתי צעירות ישראליות, שהיו בדרכן לחופשה בפיליפינים, נעצרו אתמול (רביעי) בנמל התעופה הבינלאומי של קואלה לומפור, בירת מלזיה. כך דווח ב'ישראל היום'.

הצעירות נחתו במלזיה בטיסת קונקשן שהגיעה מתאילנד, לאחר שביצעו לפי הדיווח בדיקה מקדימה באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית (ChatGPT).

למרות העובדה שאינן דוברות אנגלית והחזיקו בדרכונים ישראליים בלבד, הן הסתמכו על תשובת הצ'אט שקבעה כי המעבר בטוח לישראלים.

המציאות בשטח התבררה כהפוכה לחלוטין: מיד עם נחיתתן הן נעצרו על ידי הרשויות המלזיות, ובמקביל עוכבו לחקירה שני צעירים ישראלים נוספים ששהו עימן.

המכונית עפה ומתגלגלת באוויר מהפיצוץ: תיעוד דרמטי מרגעי הנפילה מישאל לוי | 15:09

האירוע הוביל להפעלת נוהל חירום דיפלומטי, כאשר שגריר ישראל בסינגפור, אלי ורד חזן, יחד עם הקונסולית נעם אובנת, פעלו באופן ישיר מול הגורמים הרלוונטיים כדי לחלץ את הישראלים מהמעצר.

הטיפול במקרה ארך זמן רב, שכן בין ישראל למלזיה אין יחסים דיפלומטיים רשמיים והמדינה נחשבת לאחת העוינות ביותר כלפי ישראל בעולם - עמדה שהחריפה משמעותית מאז אירועי 7 באוקטובר.

לפי נתוני משרד החוץ, המקרה אינו חריג; בחודשים האחרונים עוכבו בנמל התעופה בקואלה לומפור לפחות שמונה אזרחים ישראלים, חלקם בעלי דרכון כחול-לבן בלבד וחלקם מחזיקים בדרכון זר בנוסף לישראלי.

השגריר חזן הבהיר בדיווח בישראל היום כי העיכובים הללו, שנמשכים לרוב בין 24 ל-48 שעות, אינם נובעים מעבירה פלילית כלשהי אלא מבוצעים כהתנכלות מכוונת נגד ישראלים בשל זהותם בלבד. לדבריו, הרשויות המלזיות מודעות לנזק הכלכלי הכבד ולעוגמת הנפש שנגרמת למטיילים, המוצאים עצמם מול הוצאות של אלפי דולרים בגין ביטולי טיסות וסיבוכים משפטיים.

במקרים מסוימים, הגירוש ממלזיה אף מוביל לסירוב כניסה במדינות יעד אחרות באזור, מה שהופך את המצב למורכב וביטחוני יותר. השגריר חתם באזהרה חמורה לציבור המטיילים, לפיה אין להסתמך על מערכות בינה מלאכותית בנושאים של דיני נפשות, והפציר בישראלים להימנע מכל כניסה למלזיה, לרבות טיסות המשך קצרות.