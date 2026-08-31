מבצע חילוץ מורכב התנהל היום (שני) בשעות אחר הצהריים בשטח פתוח מזרחית לקיבוץ יקום בשרון, כאשר גבר כבן 35 נפל לבאר בעומק של כ-12 מטרים. כוחות החירוםהוזעקו למקום ופעלו לחלץ את הגבר תוך כדי מתן טיפול רפואי.

צוותי החירום שהגיעו לזירה מצאו את הגבר בתוך הבור העמוק, כשהוא בהכרה מלאה אך סובל מחבלות בגב ותשישות. בשלב ראשון דווח כי עומק הבור הוא כ-12 מטרים, אך בהמשך התברר כי מדובר בעומק של כ-6 מטרים.

חובשים ופרמדיקים של מד"א ירדו לעומק הבור בסיוע כוחות הכיבוי, והחלו להעניק טיפול רפואי לגבר תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות. הפרמדיקים ליאור זילברברג ומוחמד חאזם תיארו את הזירה: "מדובר בשטח מורכב והובילו אותנו לבור שנמצא בסמוך למבנה נטוש, שם ראינו גבר כבן 35 בהכרה כשהוא בעומק הבור".

"תקשרנו איתו ובסיוע הכבאים, ירדנו לעומק הבור שם הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני", הוסיפו הפרמדיקים. "הוא היה תשוש וסבל מחבלה בגב. הכבאים חילצו אותו והמשכנו בטיפול הרפואי תוך פינו לבי"ח כשמצבו בינוני".

לאחר פעולות החילוץ, פונה הגבר לבית החולים מאיר בפתח תקווה במצב בינוני, כשהוא בהכרה מלאה עם חבלות בגב ותשישות. מד"א מסרה כי הטיפול הרפואי ניתן הן בתוך הבור והן במהלך הפינוי לבית החולים.

אירועי נפילה לבורות עמוקים מתרחשים מעת לעת בשטחים פתוחים ברחבי הארץ. לפני מספר חודשים חולצו שלוש כבשים ועז מבור בעומק 12 מטר באזור יער שוהם, כאשר גם אז נדרשו פעולות חילוץ מורכבות של כוחות הכיבוי. במקרה אחר, פעוט בן שנתיים חולץ מבור בעומק כ-4 מטרים בגבעת התיתורה ליד מודיעין, במהלך טיול משפחתי שכמעט הסתיים באסון.