ערב ליל הסדר: יישוב חדש הוקם בהתיישבות בבנימין | כל הפרטים

היישוב שהוקם ( צילום: מועצה אזורית מטה בנימין )

רגע לפני ליל הסדר, עלו בימים האחרונים המשפחות הראשונות ליישוב החדש מעוז צור שבמערב בנימין, כך מדווחים כעת (רביעי) במועצה המקומית.

המהלך מסמן הקמה בפועל של יישוב חדש ואסטרטגי בלב אחד האזורים הרגישים ביותר בין ירושלים למרכז הארץ. המהלך מגיע לאחר החלטת קבינט והכנות מואצות שנמשכו חודשים ארוכים. בניגוד לעשרות חוות שהוקמו בשנים האחרונות ברחבי בנימין, מדובר ביישוב מן המניין עם תשתיות מלאות. במקום כבר נסלל כביש אספלט, הונחו תשתיות מים וחשמל, והוצבו מבנים יבילים באופן מסודר על הרכס. שלט גדול שהוצב בכניסה מכריז: "ברוכים הבאים למעוז צור".

היישוב, שנבנה בשיתוף עם תנועת אמנה, החטיבה להתיישבות והחברה לפיתוח בנימין, ממוקם בנקודה אסטרטגית המחברת בין גוש דולב-טלמונים לבין כביש 443, ציר מרכזי המחבר בין ירושלים למרכז הארץ. האזור שולט על מרחב רחב, כולל תצפית לעבר מודיעין, גוש דן ואף נתיבי הגישה האוויריים לנמל התעופה בן גוריון.

בשנים האחרונות מתריעים גורמים בהתיישבות כי במרחב זה מתנהל מאבק על השליטה בשטח, הכולל ניסיונות ליצור רצף בנייה שיחבר בין רמאללה למרחב שממערב לה, ויפגע ברצף הישראלי. הקמת היישוב נועדה לבלום מגמה זו ולחזק את האחיזה הישראלית בלב הארץ - בדיוק כפי שקורה ב-19 היישובים החדשים שאושרו לאחרונה ברחבי יהודה ושומרון.

הכנות בשקט ועלייה בעיצומה של מלחמה

האישור להקמת היישוב התקבל בהחלטת קבינט, ולאחר מכן החלו הכנות בשטח שהתבצעו ברובן בשקט. המבנים הועלו אל ההר, חלקם בשעות הלילה, במקביל לסלילת כביש ולהנחת תשתיות. במסגרת ההיערכות התקיימו גם סיורים עם גורמי ביטחון, וכן סיורי עבודה עם שרים ובכירי משרדי הממשלה לצורך האצת פיתוח התשתיות.

כעת, עם העלייה של המשפחות, הופך המהלך למציאות. שמונה מתוך אחת עשרה המשפחות שעלו הן משפחות שבהן הבעלים מגויסים לשירות מילואים, והנשים הן שמובילות את הקמת הבית במקום - מציאות שמאפיינת את ההתיישבות בימי מלחמה.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מסר: "בעיצומה של מלחמה אנחנו מחזקים את האחיזה בלב הארץ. מעוז צור הוא תשובה ברורה – לא רק להילחם, אלא לבנות ולקבוע עובדות בשטח. דווקא בליל הסדר אנחנו מעמיקים את האחיזה שלנו כאן".

גנץ הוסיף: "זהו יישוב ראשון לאחר הקמת עשרות חוות בבנימין, אך הוא לא האחרון. אנחנו לא זזים מכאן. הטייסים שלנו מנצחים באיראן ואנחנו מנצחים כאן על הקרקע". דבריו מהדהדים את המסר שנשמע גם לאחר נפילת רסיסי טילים איראניים בבנימין, כאשר על הטילים נמצאו כיתובי הנצחה לשהידים.

מפת היישובים החדשים

חלק ממגמה רחבה של חיזוק ההתיישבות

הקמת מעוז צור מצטרפת למהלכים נוספים שמבצעת הממשלה לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. בחודשים האחרונים אישר הקבינט המדיני-ביטחוני הסדרת 19 יישובים חדשים, ביניהם גנים וכדים בצפון השומרון שפונו לפני כעשרים שנה. בנוסף, התקבלו החלטות דרמטיות בנושא ניהול הקרקעות, כולל הסרת החיסיון ממרשמי המקרקעין וביטול החוק הירדני האוסר על מכירת מקרקעין ליהודים.

יצוין כי במקביל להקמת היישובים החדשים, נמשכת גם האכיפה כנגד בנייה לא חוקית. בשבוע שעבר בוצעו הריסות במספר מקומות, ביניהם בגבעת בית ענות בהר חברון, צעד שעורר ביקורת בקרב המתיישבים שטענו כי בזמן מלחמה יש להתמקד בבנייה ולא בהריסות.

עם זאת, ההתיישבות ממשיכה להתחזק ולהתרחב, כאשר מעוז צור מהווה דוגמה נוספת לכך שגם בעיצומה של מלחמה, ההתיישבות ממשיכה לקבוע עובדות בשטח ולחזק את האחיזה הישראלית בלב הארץ.