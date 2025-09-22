משרד הבריאות מדווח הבוקר על אירוע טרגי נוסף במסגרת התפרצות מחלת החצבת: פעוט בן שנה וארבעה חודשים מירושלים, שלא חוסן, נפטר בסוף השבוע האחרון לאחר שנדבק במחלה. זהו המקרה השלישי שבו אדם נפטר מחצבת מאז החלה ההתפרצות.

על פי הודעת משרד הבריאות, חצבת היא מחלה ויראלית ומדבקת במיוחד, שעלולה להיות קטלנית. עם זאת, היא ניתנת למניעה בקלות באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

בשבוע האחרון פרסם המשרד הנחיות חדשות המאפשרות לתינוקות בגילי 6-11 חודשים להתחסן נגד המחלה ללא צורך בקביעת תור בטיפות החלב.

הנחיה זו תקפה עבור תינוקות שיש להם קשר משפחתי או חברתי לאנשים המתגוררים ביישובים בהם יש התפרצות פעילה, או כאלה שמתוכנן עבורם ביקור באותם אזורים. המשרד ציין כי נכון לעכשיו, התפרצות פעילה של חצבת קיימת ביישובים בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל, וכי בתחנות ההתחסנות שהוקמו בהם ניתן לקבל את החיסון ללא תור.

נכון להיום, 24 חולי חצבת מאושפזים, רובם ילדים מתחת לגיל 6 שלא חוסנו. שמונה מהם מאושפזים במחלקות לטיפול נמרץ, ואחד נזקק למכשיר אקמו.

משרד הבריאות קרא לציבור, במיוחד לקראת תקופת החגים, להימנע מהתכנסויות חברתיות או משפחתיות אם חשים ברע, כדי למנוע את המשך ההדבקה.