רופאה באיכילוב חלתה בחצבת – ילדים שנחשפו קיבלו טיפול מניעתי

רופאה מתמחה בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי איכילוב בתל אביב אובחנה כחולה בחצבת. על פי הודעת בית החולים, הרופאה הייתה מחוסנת באופן מלא, אך נדבקה מתינוקת שלא חוסנה. לאחר האבחון נמסר כי היא סובלת מתסמינים קלים בלבד.

בית החולים עדכן כי כמה ילדים שבאו עמה במגע טרם האבחון מטופלים כעת באופן מניעתי, ונוצר קשר עם כל ההורים הרלוונטיים.

באיכילוב מסרו כי ננקטו כל הצעדים הנדרשים כדי למנוע הדבקה נוספת: "ננקטו כל הצעדים על מנת לבודד את הנחשפים ולמנוע הדבקה. פרטי ילדים שאינם מאושפזים נמסרו ללשכת הבריאות, וגם הם מקבלים טיפול מניעתי".

בית החולים שב והדגיש כי הימנעות מחיסוני חצבת מסכנת לא רק את הילדים עצמם אלא גם את סביבתם וגם את אלה שכן התחסנו, וקרא לציבור להתחסן.

פרופ' רונן בן עמי, מנהל מערך הזיהומים באיכילוב, אומר כי "התופעה של הידבקות למרות התחסנות מוכרת. אנשים שמחוסנים באופן מלא יכולים לעיתים לפתח את המחלה, שברוב המקרים היא קלה יחסית. חשוב להדגיש כי עדיין חשוב מאוד להתחסן - החיסון יעיל מאוד ומונע 95% מהתחלואה. כאשר יש התפרצות, ובעקבותיה הרבה אנשים נחשפים, עלולים להיות מקרים של הדבקה בקרב מחוסנים, אבל זה הרבה יותר נדיר והמחלה לרוב קלה מאוד".