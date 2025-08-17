כיכר השבת
חשש ממשי לחייו: 30 שעות רצופות של חיפושים אחרי הנעדר

המשטרה ויחידת הכלבנים מנהלים חיפושים נרחבים אחר יוליוס חיים זאב, תושב רמלה בן 58, שנעדר מאז יום שישי. כוחות החירום קוראים לציבור לסייע באיתורו (בארץ)

מפקד יכ"ל, יקותיאל (מייק) בן יעקב, מעדכן ממצב החיפושים (צילום: דוברות יכ"ל)

החיפושים אחר הנעדר יוליוס חיים זאב, כבן 58 מרמלה, שנעדר מאז יום שישי - נמשכים ללא הפוגה, וטרם ישנו קצה חוט בעניינו. יחידת הכלבנים לישראל מסרה היום (ראשון) כי קיים חשש ממשי לחייו.

ביחידת הכלבנים לישראל עדכנו כי מאז שבת הם נמצאים בחיפושים נרחבים בגזרת רמלה, לוד ופתח תקווה, אחר יוליוס. הם קראו לציבור הרחב לשתף "בכל הכוח" את תמונת הנעדר "כדי שנוכל להגיע לקצה חוט, ולמקד את החיפושים".

ביום שישי פרסמה את תמונתו ותיאורו של יוליוס וביקשה את עזרת הציבור באיתורו. הנעדר נראה לאחרונה ביום שישי בבוקר ברמלה ומאז נעלמו עקבותיו.

(צילום: דוברות המשטרה)

תיאורו:

גובה : 1.70

מבנה גוף : רזה

שיער : שטני עם מעט חום

עיניים : בהירות

תיאור לבוש: חולצה מכופתרת בצבע כחול.

כיפה ירוקה לראשו.

כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר לתחנת רמלה בטלפון: 08-9279535 או למוקד 100 של משטרת ישראל. או למוקד יכ"ל: 0544876709.

