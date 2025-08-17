חשש ממשי לחייו: 30 שעות רצופות של חיפושים אחרי הנעדר

מפקד יכ"ל, יקותיאל (מייק) בן יעקב, מעדכן ממצב החיפושים ( צילום: דוברות יכ"ל )

החיפושים אחר הנעדר יוליוס חיים זאב, כבן 58 מרמלה, שנעדר מאז יום שישי - נמשכים ללא הפוגה, וטרם ישנו קצה חוט בעניינו. יחידת הכלבנים לישראל מסרה היום (ראשון) כי קיים חשש ממשי לחייו.

ביחידת הכלבנים לישראל עדכנו כי מאז שבת הם נמצאים בחיפושים נרחבים בגזרת רמלה, לוד ופתח תקווה, אחר יוליוס. הם קראו לציבור הרחב לשתף "בכל הכוח" את תמונת הנעדר "כדי שנוכל להגיע לקצה חוט, ולמקד את החיפושים".

ביום שישי פרסמה המשטרה את תמונתו ותיאורו של יוליוס וביקשה את עזרת הציבור באיתורו. הנעדר נראה לאחרונה ביום שישי בבוקר ברמלה ומאז נעלמו עקבותיו.