נורית יערי ( צילום: דוברות המשטרה )

החיפושים אחרי הפרופ' נורית יערי מתל אביב, שעקבותיה נעלמו מאז שלשום - נמשכים כבר כשתי יממות, ולפי שעה לא דווח על קצה חוט בהיעלמותה החריגה.

יערי, בת ה-78, יצאה שלשום, יום ראשון, בשעות הצהרים, מהמרכז הרפואי באיכילוב ומאז אבדו עקבותיה וגורלה אינו ידוע. לפי הדיווח היום (שלישי) ב-N12, יערי הגיעה לאיכילוב מלווה בבעלה, לאחר שנפל על הראש והתאשפז. לאחרונה נראתה במצלמות האבטחה של בית החולים. עוד דווח כי יצאה ללא משקפי ראייה, על אף שהיא כבדת ראייה. חברתה ציינה בשיחה עם N12 כי מדובר בדבר מאוד "מוזר חריג", וכי גם בעלה אומר כי "לא מתאים לה להיעלם. היא ללא משקפיים וכנראה מבולבלת, אבל זה לא דבר שעשתה אי פעם. אנחנו ממש עובדי עצות. היא פשוט נעלמה". עם קבלת הדיווח על היעלמותה החלו שוטרי מרחב ירקון, בסיוע כוחות נוספים, בפעולות חיפוש נרחבות לאיתורה. הפעילות משולבת עם מתנדבים, כיתות כוננות, שוטרים, סיירי אגף סל"ע של עריית תל אביב, וכן כוללת שימוש באמצעים טכנולוגיים. המשטרה מסרה היום כי "החיפושים מתבצעים במספר גזרות שונות ובשיתוף פעולה עם מחוזות נוספים במשטרת ישראל".

הפעולות לאיתור הפרופסורית ( צילום: דוברות המשטרה )

בתוך כך המשטרה ציינה כי מבקשת שוב את עזרת הציבור באיתורה ופרסמה את תיאורה - גובה 1.65 מטר לערך, מבנה גוף מלא, שיער כהה. לבוש אחרון שנצפתה בו: שמלת ג’ינס כחולה ארוכה.

כל היודע דבר על מקום הימצאה או כל פרט שעשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל.

יערי היא חוקרת תיאטרון מוכרת ופרופ' בגמלאות באוניברסיטת תל אביב. לפי ויקיפדיה היא הייתה יו"ר ועדת פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה מטעם עיריית תל אביב יפו. במשך שנתיים, משנת 2006 ועד 2008, שימשה מנהלת אומנותית באירוע שנתי שבו מוצגת המחזאות הישראלית בפני במאים ומנהלי תיאטרון מחו"ל. היא ערכה לאורך השנים מספר ספרי מחקר.