החשודה שנעצרה בחשד לניסיון להטביע את חמותה בחוף הים בשדה ים ולאחר מכן נמלטה אל תוך הים חושפת את גרסתה ומכחישה כל ניסיון לפגוע בחמותה.

ב'חדשות 12' הביאו את גרסתה של החשודה ששחזרה לדבריה את שהתרחש: "הלכנו לים, אני וחמותי. היא נשרפה בשמש, נהייתה אדומה כולה. אמרתי לה: 'בואי ניכנס למים קצת, נתקרר'. היא סובלת מאלצהיימר, ואתה יודע... היא כמעט בת 70 חולה אלצהיימר זה כמו ילד קטן. לפעמים צריך ממש לקחת אותו ביד, להכווין אותו".

"יכול להיות שמישהו מהצד ראה אותי מושכת אותה וחושב שעשיתי משהו רע", טענה: "אני מודה - הייתי אסרטיבית איתה, אבל זה הכול. לא הייתה לי שום כוונה לפגוע בה. היינו במים רדודים, עד הקרסוליים. אפילו לא נכנסו לעמוק".

לדבריה: "רק התיישבנו קצת, טבלתי לה את הפנים במים, ככה בעדינות, שלא יישאר לה כל החום, היא הייתה רותחת, ממש אדומה".

"לא התכוונתי להטביע אותה ורק רציתי להכניס לה את הראש כדי לרענן אותה - זה לא היה בכוח או משהו מסוכן", אמרה בגרסתה שפורסמה בחדשות 12.

כפי ש דווח אמש ב'כיכר השבת' , במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל לפני כשבוע דיווח מאזרחים בחוף שדות ים ולפיו שתי נשים נאבקות בתוך הים ואישה אחת מתחילה לטבוע.

עם קבלת הדיווח, הגיעו שוטרי מרחב מנשה מתחנת חדרה בשיתוף פעולה עם השיטור הימי למקום והחלו בסריקות אחר החשודה, שהחלה בשחייה לכיוון לב הים.

החמות, שנראתה טובעת, תושבת פרדס חנה בת 69 - אותרה אף היא ופונתה במצב קל לקבלת טיפול רפואי.

לאחר סריקות איתרו השוטרים את החשודה ועצרו אותה לחקירה בתחנת המשטרה בחדרה.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה של החשודה במספר ימים, עד מחר יום שני. בית המשפט הורה על איסור פירסום שמה ופרטיה של החשודה.