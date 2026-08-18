יום היסטורי נרשם היום (שלישי) בעיר אריאל שבשומרון, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש העיר יאיר שטבון חנכו את "דרך נתניהו" על שם פרופ' בנציון נתניהו ז"ל, אביו של ראש הממשלה. האירוע התקיים בשכונת אמירים החדשה במערב העיר, שמהווה את הסנונית הראשונה להתרחבות המתוכננת של אריאל.

במהלך הסיור, השניים נטעו עץ זית לאורך הציר החדש כסמל להיאחזות בקרקע ולצמיחה. נתניהו הביע התרגשות מהמחווה: "אני מתרגש במיוחד מהמחווה הנוגעת לליבי של קריאת הדרך על שם אבי, פרופ' בנציון נתניהו ז"ל, שהקדיש את חייו לחקר תולדות עמנו ולביצור כוחנו. העץ שנטענו היום יכה שורשים עמוקים באדמה הזו, בדיוק כפי שהעיר אריאל ממשיכה לצמוח ולהעמיק את שורשיה".

תנופת בנייה חסרת תקדים

שכונת אמירים, שבה התקיים האירוע, היא חלק ממתחם "אריאל מערב" שצפוי לכלול 12,000 יחידות דיור. התרחבות זו צפויה להגדיל פי שלושה את גודל האוכלוסייה בעיר. נכון להיום, אריאל מונה למעלה מ-22,000 תושבים, אך ההערכות הן שבעקבות התרחבות העיר היא תמנה למעלה מ-50 אלף תושבים כבר בעשור הקרוב, בדרך ליעד של 100,000 תושבים שהציבה הנהגת העיר.

ראש העיר שטבון הדגיש את המשמעות הלאומית של הפיתוח: "אריאל ניצבת בפתחו של עידן חדש, וקפיצת המדרגה שאנו מתחילים כאן היום תשנה את פני האזור כולו. פיתוח 'אריאל מערב' היא הצהרת כוונות לאומית - אריאל בדרך להפוך למטרופולין מרכזי, בית לעשרות אלפי תושבים נוספים".

נתניהו הוסיף: "אני נרגש לעמוד כאן היום ולראות במו עיניי את תנופת הבנייה והפיתוח של העיר אריאל. שכונת אמירים, שתהווה בית לזוגות צעירים, משרתי מילואים ומשרתי ציבור, היא ההוכחה הניצחת לכך שאנחנו ממשיכים לבנות, לצמוח ולהתבסס בארצנו. אריאל היא עיר ואם בישראל, לב השומרון, והגעתה למעמד של תנופת התרחבות כה משמעותית היא יום חג".

הכרזה על בית חולים אוניברסיטאי

במהלך הביקור הגיע ראש הממשלה גם לאוניברסיטת אריאל, שם הכריז לצד ראש העיר שטבון, מנכ"ל האוניברסיטה יורם שי ונשיא האוניברסיטה אהוד גרוסמן, על הקמת בית חולים אוניברסיטאי בעיר אריאל. מדובר בצעד משמעותי שיחזק את המעמד של אריאל כמרכז אקדמי ורפואי מוביל בשומרון.

ראש העיר אמר: "אנחנו לא עוצרים כאן - נמשיך לבנות, לקלוט משפחות ולחזק את אריאל כבירת השומרון והמטרופולין הבא של ישראל".