זה הפתק שהניחו נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני בכותל המערבי

עם פתיחת ביקורו המדיני בישראל, הגיעו היום (ראשון) בשעת צהרים מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ורעייתו הגב׳ ג׳נט, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו הגב׳ שרה נתניהו לביקור ותפילה בכותל המערבי.

בנוסף נכחו במקום גם שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי ורעייתו הגב׳ ג׳נט. הביקור התקיים זמן קצר אחרי נחיתתו של רוביו, מוקדם יותר הבוקר, בנמל התעופה על שם בן גוריון.

את הביקור בכותל פתחו המכובדים באמירת פרק תהילים ותפילה מיוחדת עבור נשיא ארה״ב - כאות הוקרה על עמידתו הנחושה לצידה של מדינת ישראל בעת הזו, ועל תרומתו לביטחון האזור ולשלום בין שתי המדינות. עוד נשאו תפילה לשלומם של החטופים שישובו במהרה לחיק משפחותיהם.