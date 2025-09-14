כיכר השבת
אחרי התקיפה הסוערת

זה הפתק שהניחו נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני בכותל המערבי

ראש הממשלה נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני ביקרו בכותל המערבי, אמרו תפילה מיוחדת עבור נשיא ארצות הברית טראמפ וסיירו בחפירות הארכיולוגיות במקום | זה מה שכתבו על הפתק שהוטמן בין האבנים (בארץ)

הפתק שהוטמן בין האבנים (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

עם פתיחת ביקורו המדיני בישראל, הגיעו היום (ראשון) בשעת צהרים מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ורעייתו הגב׳ ג׳נט, יחד עם ראש הממשלה ורעייתו הגב׳ שרה נתניהו לביקור ותפילה בכותל המערבי.

בנוסף נכחו במקום גם שגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי ורעייתו הגב׳ ג׳נט. הביקור התקיים זמן קצר אחרי נחיתתו של רוביו, מוקדם יותר הבוקר, בנמל התעופה על שם בן גוריון.

את הביקור בכותל פתחו המכובדים באמירת פרק תהילים ותפילה מיוחדת עבור נשיא ארה״ב - כאות הוקרה על עמידתו הנחושה לצידה של מדינת ישראל בעת הזו, ועל תרומתו לביטחון האזור ולשלום בין שתי המדינות. עוד נשאו תפילה לשלומם של החטופים שישובו במהרה לחיק משפחותיהם.

(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

בהמשך הביקור, סיירו הנוכחים בחפירות הארכיאולוגיות החדשות שבמנהרות הכותל, שם הוצגו בפניהם על ידי מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מר מרדכי (סולי) אליאב ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת חורבן הבית השני. כך נמסר מהקרן למורשת הכותך.

בסיום הביקור חתם מזכיר המדינה האמריקני בספר האורחים של הכותל המערבי,וכתב: "שהשלום יזרח על הארץ הקדושה הזאת ועל העולם כולו". ראש הממשלה נתניהו כתב: "לשחרור חטופינו, לשלום חיילנו, להכרעת אויבנו ולידידות האמיצה עם ארה"ב".

(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר