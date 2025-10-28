כיכר השבת
משפט בדלתיים סגורות

דיון חסוי בעדות נתניהו: "יש דברים שלא נוכל לומר כאן"

ראש הממשלה הופיע הבוקר (שלישי) בבית המשפט והעיד מאחורי דלתיים סגורות, בעקבות בקשתו לקיים חלק מהדיון באופן חסוי בשל "עניינים ביטחוניים דחופים" | במהלך הדיון מסר פרטים כלליים בלבד, והבהיר לשופטים: "יש התפתחויות ביטחוניות שלא ניתן לפרט כאן"|מזכירו הצבאי של רה"מ הגיע לביהמ"ש ובעקבות דברים שאמר - השופטים אישרו כי הדיון יסתיים היום בשעה 13:30 (בארץ)

מתוך חשבון ה X של אור-לי בר לב (צילום: באדיבות אור-לי בר לב)

הדיון בעדותו של ראש הממשלה בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשך היום (שלישי), והפך לטעון במיוחד כאשר הדיון הועבר למתכונת חסויה לבקשת ההגנה.

בראשית הדיון, העיר נתניהו על סדרי הכניסה לאולם, לאחר שנאלץ לעבור בין עיתונאים טרם הגעת השופטים.

"נדמה לי שקבענו שתהיה כניסה משותפת שלי ושל השופטים כדי שהדבר האבסורדי הזה לא יקרה", אמר נתניהו לנציגת בית המשפט, לאחר שהמתין מחוץ לאולם עד לכניסת השופטים.

בהמשך ביקש ראש הממשלה לקיים את הדיון במעמד סגור, תוך אזכור עניינים ביטחוניים רגישים. "יש דיונים ביטחוניים מהבוקר, מלפני שעה, ויש דברים שלא נוכל לומר גם פה", אמר לשופטים. עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, הוסיף כי מדובר ב"התפתחויות מסוימות" שאינן מאפשרות לראש הממשלה להישאר בבית המשפט למשך זמן רב.

בתוך כך, מזכירו הצבאי של רה"מ הגיע לביהמ"ש ובעקבות דברים שאמר - השופטים אישרו כי הדיון יסתיים היום בשעה 13:30

עוד אתמול הגישה ההגנה בקשה חריגה לבית המשפט, בבקשה לאפשר לנתניהו להעיד מאחורי דלתיים סגורות ובנוכחות גורם ביטחוני רלוונטי, כדי להסביר מדוע לא יוכל להשתתף בשלושה מתוך ארבעת ימי הדיונים שנקבעו לו מדי שבוע.

"נוכח המשימות והאתגרים הביטחוניים הניצבים בפני מדינת ישראל בעת הזו, נבצר מראש הממשלה לשהות באולם לאורך מרבית ימי השבוע", נכתב בבקשה שהגישו עורכי הדין חדד, נועה מילשטיין וישראל וולנרמן.

