( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליט רק לפני כחודש על כניסתו של היזם והמשקיע מייקל אייזנברג לתפקיד המתאם מול האמריקנים בנושא הפיקוח על הפסקת האש בעזה, אך בחדשות 12 דווח כי בלשכת ראש הממשלה הופסקו המגעים עמו ופעילותו הוקפאה, בעקבות דרישות מצד משפחת נתניהו. הסיבה: קשריו הקרובים של אייזנברג עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.