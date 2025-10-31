ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליט רק לפני כחודש על כניסתו של היזם והמשקיע מייקל אייזנברג לתפקיד המתאם מול האמריקנים בנושא הפיקוח על הפסקת האש בעזה, אך בחדשות 12 דווח כי בלשכת ראש הממשלה הופסקו המגעים עמו ופעילותו הוקפאה, בעקבות דרישות מצד משפחת נתניהו. הסיבה: קשריו הקרובים של אייזנברג עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
לפי הדיווח של עופר חדד, לאחר שכבר נפגש עם ראש הממשלה מספר פעמים והחל בחפיפה ובפעילות במסגרת התפקיד, הופסקה עבודתו בפועל. האמריקנים, שתכננו לתאם מולו את פרטי הפיקוח על הפסקת האש, הופתעו לגלות כי הקשר עמו נותק.
אייזנברג נחשב לאחד ממשקיעי ההון־סיכון הבולטים בישראל, ובעל מוניטין גם בעולם העסקים הבינלאומי. למרות שלא נמסרה הודעה רשמית על הקפאת המינוי, בשבועות האחרונים נותקו עמו המגעים מצד לשכת נתניהו.
גם בצד האמריקני הבחינו בשינוי. יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, ג’ראד קושנר, שמכיר את אייזנברג, סבר כי הוא יתאים במיוחד לתפקיד – והתאכזב מהנסיגה הישראלית.
הגורמים המעורבים מציינים כי הרקע לנסיגה הוא לחץ שהפעילה משפחת נתניהו, ובמיוחד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, שהתערבה בנושא. הסיבה לכך – קשריו הקרובים של אייזנברג עם נפתלי בנט. בעבר היה אייזנברג משקיע מרכזי בחברת ההייטק “סיוטה” שהקים בנט, ונשמרו ביניהם יחסים קרובים לאורך השנים.
בלשכת ראש הממשלה טוענים כי המינוי לא הוקפא. מאייזנברג לא נמסרה תגובה.
0 תגובות