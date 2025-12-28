לפני מספר חודשים המחלקה לחקירות שוטרים עצרה ארבעה קציני משטרה, בחשד שהעבירו מידע למשפחות פשע, לפני זמן קצר (ראשון) פורסם כי אחד מהנעצרים, הוא צבי חבקין, חוקר בכיר בעבר בלהב 433, החשוד בהעברת מידע מתוך להב.

חבקין, נחשב לאחד החוקרים הבכירים בלהב, בין היתר הוא חקר במהלך תפקידו את ראש הממשלה נתניהו, את אהוד ליברמן ואביגדור ליברמן.

יאחב"ל שעקבה באדיקות אחר ארגון הפשע של משפחת מוסלי, זיהתה כי יש בכוונת המשפחה לחדור ללהב 433 על ידי לכאורה מתן שוחד והיא העבירה את המידע למח"ש שפתחה בחקירה שנמשכה מספר חודשים.

במהלך דיון שנערך הבוקר בנושא בבית המשפט המחוזי, הבהיר חבקין, כי הוא מוותר על הערעור שהוגש נגד פרסום שמו ולכן שמו הותר בפרסום.

חבקין, היה אחד מעדי התביעה המשמעותיים ביותר נגד ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים, אך הפרקליטות ויתרה על עדותו ללא נימוק - וכעת לכאורה נחשפת הסיבה מדוע ויתרו עליו.