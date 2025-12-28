כיכר השבת
חשוד בעבירת שוחד

אחד מהחוקרים בתיקי נתניהו, חשוד בהעברת מידע למשפחת הפשע מוסלי

מי שהיה חוקר בלהב 433, צבי חבקין, הוא הקצין שחשוד בהעברת מידע לארגון פשע | חבקין, נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שהעביר מידע למשפחת הפשע מוסלי (חדשות בארץ)

בבית המשפט (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

לפני מספר חודשים המחלקה לחקירות שוטרים עצרה ארבעה קציני משטרה, בחשד שהעבירו מידע למשפחות פשע, לפני זמן קצר (ראשון) פורסם כי אחד מהנעצרים, הוא צבי חבקין, חוקר בכיר בעבר בלהב 433, החשוד בהעברת מידע מתוך להב.

חבקין, נחשב לאחד החוקרים הבכירים בלהב, בין היתר הוא חקר במהלך תפקידו את ראש הממשלה נתניהו, את אהוד ליברמן ואביגדור ליברמן.

יאחב"ל שעקבה באדיקות אחר ארגון הפשע של משפחת מוסלי, זיהתה כי יש בכוונת המשפחה לחדור ללהב 433 על ידי לכאורה מתן שוחד והיא העבירה את המידע למח"ש שפתחה בחקירה שנמשכה מספר חודשים.

במהלך דיון שנערך הבוקר בנושא בבית המשפט המחוזי, הבהיר חבקין, כי הוא מוותר על הערעור שהוגש נגד פרסום שמו ולכן שמו הותר בפרסום.

חבקין, היה אחד מעדי התביעה המשמעותיים ביותר נגד ראש הממשלה נתניהו ב, אך הפרקליטות ויתרה על עדותו ללא נימוק - וכעת לכאורה נחשפת הסיבה מדוע ויתרו עליו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר