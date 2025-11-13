קרב מחנות בלשכת נתניהו קדם לפוסט החריג שפרסם ראש הממשלה - נגד העיתונאים עמית סגל וינון מגל. כך נחשף הערב (חמישי) בכאן חדשות.

לפי הדיווח, של מיכאל שמש, מדובר בקרב בין "מחנה הוותיקים", הכולל את עופר גולן, נבו כץ וטופז לוק ואחרים, ובין זיו אגמון, שנחשב לכוכב עולה בלשכה ומועמד לתפקיד ראש הסגל. אגמון נחשב גם מקורב לבני משפחת נתניהו.

בין המחנות ניטש ויכוח אם לפרסם את הפוסט החריג. הוותיקים סברו לפי הדיווח כי מדובר בטעות. מאידך שרה נתניהו, הבן יאיר ואגמון סברו אחרת - ונתניהו הכריע עם האחרונים.

עוד דווח, כי בימים האחרונים קיבלו אנשי תקשורת בימין תדרוך מגורמים בלשכת ראש הממשלה שבו התבקשו בין היתר לתקוף את שרה ויאיר על מעורבות יתר בעבודת הלשכה.

תקרית מפחידה: חטפה תינוק יהודי מידי אימו ונמלטה בריצה לכיוון הים יוסי נכטיגל | 18:11

אחד הנושאים שסביבם ניטש השבוע ויכוח סוער בלשכה הוא נושא מינוי הפצ"ר החדש, עליו הכריז שר הביטחון כ"ץ. בני משפחת נתניהו התנגדו למינוי ובתגובה אנשי תקשורת מהימין תקפו אותם. זה היה השלב שבו שרה נתניהו, לפי הדיווח, דרשה להגיד לינון מגל ועמית סגל, אך הוותיקים התנגדו.

עוד דווח, מפי גורמים בלשכת נתניהו, כי מאז הורחק היועץ יונתן אוריך מהלשכה, היועצים הוותיקים "הוחלשו". לשכת רה״מ הכחישה את הידיעה בכאן חדשות.

כזכור, בפוסט החריג כתב נתניהו: "במשך שנים ערוצי התקשורת לא מפסיקים להכפיש את רעייתי האהובה שרה.שרה היא אשת חיל, משענת חיי ומשפחתי. היא גיבורה אמיתית. היא רעיית ראש הממשלה היחידה בתולדות ישראל שממשיכה לעבוד במקצועה – וזאת כפסיכולוגית ילדים מומחית בשירות הציבורי.

"לאורך כל המלחמה שרה מלווה משפחות חטופים, משפחות שכולות ונשות מילואימניקים ותומכת בהן. היא נפגשה לפגישות ארוכות עם חטופים שחזרו משבי הגיהנום של החמאס.

"לאורך השנים היא מסייעת לחיילים בודדים, לילדים חולי סרטן, לניצולי שואה, למשפחות במצוקה, וזאת תוך כדי עבודתה המקצועית היומיומית. שרה גם נלחמת לזכויות בעלי חיים, אשר עוברים התעללות. היא מסייעת רבות לי ולמדינת ישראל במפגשים עם מנהיגי עולם, שמכירים ביכולותיה הייחודית ובתבונתה.

"הנשיא טראמפ קורא לה – "הנשק הסודי של ביבי". היא עושה כל זאת מתוך שליחות עמוקה ונאמנות לערכים לאומיים, מתוך תעצומות נפש בלתי נתפסות. תעצומות נפש אלה נדרשות כפל כפליים משום שבמהלך שלושים שנה, באופן שיטתי ואכזרי, היא סופגת הכפשות אינסופיות ותביעות פיקטיביות במסע מתמשך של רצח אופי, הנדוס תודעה, ורמיסה של מי שהיא באמת. כל זה קורה רק משום שהיא אשתי.

"כך קורה גם לבני יאיר. הוא פועל נמרצות, בכישרון גדול ומחויבות גדולה, במאבק ההסברה העולמי למען מדינת ישראל. הוא עומד מול מתקפות עוינות, אבל ממשיך להילחם למען צדקת דרכנו מתוך אהבה פטריוטית עמוקה לארץ ישראל, לעם ישראל ולמדינתנו".

הוא המשיך: "כמו שרה, גם יאיר מושמץ ללא הרף רק בשל היותו בן למשפחת נתניהו. שניהם גם מאוימים על ידי אנשים מוסתים שמאיימים לרצוח אותם. כבר למדתי שאין גבול לקנאה המרושעת שמביאה את השנאה היוקדת הזאת מתוך אנשים ממחנה היריב. ודווקא משום כך אינני יכול להבין או לקבל את ההצטרפות הסדרתית להשתלחויות נגד רעייתי ובני מאנשים כמו ינון מגל ועמית סגל.

"אינני מבין את האובססיה שלהם לפגוע בהם שוב ושוב. האם לא הכפישו מספיק את שרה ויאיר שינון ועמית מרגישים צורך להצטרף למקהלת הרשע הארסית נגדם?

"כמו כל אדם, וכמו כל מנהיג בעולם, אני חוזר הביתה ובזמן הפרטי הלא רב שיש לרשותי אני משוחח עם משפחתי. אני שומע את דעתם, כפי שאני שומע את דעתם של רבים, ולאחר מכן מקבל את ההחלטות".

עוד כתב נתניהו: "במהלך השנים רבים למדו כמוני להכיר בתבונת עצתם, ובאופן שבו שרה ברגישותה מבינה אנשים כפי שמעטים מבינים. לא בכדי האמירה ״שרה צדקה״ נשמעת יותר ויותר בשדרות העם.

"מכל הסיבות הללו אני רוצה להבהיר: פגיעה במשפחתי, שנותנת לי את הכוח ואת התמיכה להמשיך להנהיג, היא פגיעה בי. שרה הקריבה את כל חייה הצעירים כדי לאפשר לי להוביל את מדינת ישראל. היא שילמה על כך מחיר אישי כבד ועוברת רצח אופי ששום רעיית ראש הממשלה לא עברה בארץ, ואולי בעולם.

"יאיר הושמץ עוד בהיותו ילד קטן בן 5 כשתוכנית סטירית עשתה עליו פרודיה אכזרית. ההתקפות לא נפסקו בנערותו, והן נמשכות כל הזמן. אז הגיע הזמן לומר לכל המלעיזים ולכל המצטרפים - די להשמצות, להכפשות ולשקרים כנגד משפחתי. ‏בהזדמנות זאת אני מבקש להודות לרבים רבים בעם שתומכים בשרה וביאיר ומוקירים את תרומתם.

"‏אני גאה ברעייתי ובני שעומדים בגבורה בחזית ונשארים איתנים גם כשהאש הרעילה מכוונת ישר אליהם. ‏שרה ויאיר, אני אוהב אתכם , ואני מודה לכם על כל מה שאתם עושים למעני ולמען המדינה האהובה שלנו".

פרשן חדשות 12 עמית סגל הגיב להאשמות נגדו: "העניין הוא בסוף מי מנהל את המדינה למעלה ממיליון אזרחים בחרו שש פעמים בליכוד בראשות בנימין נתניהו, לא בראשות יאיר. זה כל כך פשוט".