הדרמה בניו יורק: התגובה של המועמד כששמע ש"יהודים מפחדים"

סילווה בכניסתו לציון ( צילום: לפי סעיף 27א )

הבחירות הגורליות שיקבעו את עתידה של ניו יורק, העיר הגדולה והחשובה בארצות הברית ומהחשובות בעולם כולו, שיהודים רבים מתגוררים בה - נמצאת בישורת האחרונה. מחר צפויות הבחירות הדרמטיות לצאת לדרך והמתח בשיאו. ברקע: החשש מפני בחירתו הצפויה של המועמד הדמוקרטי, המוביל בסקרים, זוהראן ממדאני, פרו פלסטיני ואנטי ישראלי מוצהר.

מול ממדאני מתמודדים שני מועמדים. האחד - אנדרו קאומו, מושל ניו יורק לשעבר, שרץ באופן עצמאי, ולפי הסקרים ניצב במקום השני אחרי ממדאני. התקווה של רבים מיהודי ניו יורק היא שהוא יבחר בבחירות מחר. המועמד השלישי, שמשתרך מאחור, הוא קורטיס סילווה, מועמד המפלגה הרפובליקנית. למרות אחוזי התמיכה המועטים יחסית שמקבל בסקרים, סילווה מפרש לפרוש מהמירוץ. גורמים בניו יורק מציינים כי אם יפרוש הדבר היה מגביר את הסיכויים לנצח את ממדאני. כעת אולם כשהקולות של מתנגדי ממדאני מתפצלים בין שניים - הסיכויים לכך שממדאני לא יבחר קלושים עד אפסיים. במוצאי השבת האחרונה הגיע סילווה לתפילה באוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש. הוא עצמו הכיר את הרבי מלפני כארבעים שנה. בשנות התשעים המוקדמות הגיע לשכונת קראון הייטס, אז התרחשו פרעות ומהומות נגד יהודי השכונה, והוא יחד עם חבריו שמרו על התושבים היהודים. נחשף: זה ראש העיר שנחקר בפרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות דניאל הרץ | 15:53 לפי הדיווח באתר Belaaz News, במהלך ביקורו של סילווה באוהל קרא לעברו נשיא "האיחוד למורים יהודים", משה ספרן, שיתאחד עם קאומו. "אנחנו מפחדים", אמר היהודי לסילווה. לפי ספרן, המועמד הרפובליקני השיב לו בתחילה שהדבר תלוי בבוחרים. בהמשך, לאחר שלחץ ואמר כי הקהילה היהודית מפחדת, החל סילווה ללכת מהמקום. אדם שליווה את סילווה אמר כי כעת "מאוחר מידי". סילווה נכנס לתפילה בציון הרבי, הניח פתק כמקובל. לציון מגיעים בכל ימות השנה רבבות ומאות אלפי יהודים. גם לא מעט גורמים שאינם יהודים פוקדים את המקום.

מאוחר יותר, אחרי ביקורו, צייץ סילווה בחשבונו ברשת X תמונות שלו מהתפילה בציון וכתב: "מערכת היחסים שלי עם הרבי מליובאוויטש היא אישית מאוד. היא החלה במהלך מהומות קראון הייטס. לאחר שהגנתי על הקהילה. הרבי נתן לי שני דולר לצדקה וברכה. אחת הברכות הללו הצילה את חיי במהלך ירי".

הוא הוסיף: "כעת, כשאנו נכנסים לשלב האחרון והקשה ביותר של הקמפיין הזה, אני כאן באוהל, מקום מנוחתו של הרבי, כדי להתפלל לכוח, חוכמה וברכה לסיים את המסע הזה בצורה משמעותית".

בסוף השבוע דווח כי ברק אובמהף נשיא ארצות הברית לשעבר, התקשר אל מועמד השמאל הדמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק, זוהראן מנדאני, ושיבח אותו על ניהול הקמפיין שלו. לפי שני גורמים שנכחו בשיחה או עודכנו מיד אחריה, השיחה נמשכה כ-30 דקות ונערכה באווירה אישית ועניינית. כך דווח בניו יורק טיימס. אובמה אמר לממדאני כי הוא רואה את עצמו מעורב בהצלחתו גם מעבר לבחירות שייערכו ביום שלישי הקרוב, והציע לשמש לו “כתובת להתייעצות” בעתיד.

לדברי אותם גורמים, השניים דיברו גם על הקמת מנגנון עירוני חדש ועל גיבוש צוות שיידע לממש את סדר היום החברתי של ממדאני, שמבוסס על דיור בר-השגה ונגישות לשירותים עירוניים. אובמה, שתיאר את הקמפיין של ממדאני כמרשים במיוחד, ציין בחיוך כי הוא עצמו עשה בעבר יותר טעויות מאלה שעשה ממדאני “תחת זרקור כזה חזק”.

“הקמפיין שלך היה מרשים במיוחד לצפייה,” אמר אובמה, לפי הדיווח. אף שאובמה נמנע בדרך כלל מהבעת תמיכה פומבית במועמדים לרשויות מקומיות מאז עזב את הבית הלבן, עצם השיחה נחשבת לאיתות תמיכה משמעותי, במיוחד על רקע הריחוק שבו נוקטת הנהגת המפלגה מהמועמד בן ה-34, המזוהה עם האגף הסוציאליסטי-דמוקרטי.

אובמה וממדאני סיכמו לשקול פגישה פנים אל פנים בוושינגטון, אך מועד טרם נקבע. ממדאני הודה לאובמה על השיחה וציין כי שאב השראה מנאום אובמה על הגזע שנישא בקמפיין הנשיאות הראשון שלו, בעת שכתב לאחרונה נאום משלו בנושא ה"איסלאמופוביה", סיסמת השמאל הקיצוני שנועדה להגן על איסלאם קיצוני ברחבי העולם.

דוברתו של אובמה סירבה להגיב, אך דוברת ממדאני, דורה פקץ', מסרה כי “זוהראן ממדאני הוקיר את דברי התמיכה של הנשיא לשעבר ואת שיחתם על הצורך להביא לעיר פוליטיקה חדשה”.