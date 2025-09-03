כיכר השבת
בנסיעה ברכבת: הבכיר במל"ל הפר את הכללים וחשף ממצאים מסווגים

ויקטור וייס, ראש חטיבת האקלים במל"ל ואחד האחראים על התחקיר הפנימי לטבח 7 באוקטובר, סיפר ברכבת ישראל על ממצאיו בפני עשרות נוסעים – למרות היותו חתום על מסמך "שותף סוד". בתחקיר נמצאה סטגנציה במדיניות המל"ל תחת שלושה ראשי ממשלה שונים (בארץ)

מתחם הטבח רעים (צילום: יוסי אלוני - פלאש 90)

בכיר במטה לביטחון לאומי, ויקטור וייס, המכהן כראש חטיבת האקלים במשרד ראש הממשלה, מצא את עצמו במרכז פרסום מביך.

לפי דיווח של "כאן חדשות", וייס – אחד משלושת האחראים על התחקיר הפנימי למחדל 7 באוקטובר – שיתף ממצאים רגישים של התחקיר תוך כדי נסיעה ברכבת ישראל, מול עשרות נוסעים.

הדבר מעורר תהיות לאור העובדה כי וייס חתום על מסמך "שותף סוד", האוסר לחלוטין חשיפת מידע מסווג בפני מי שאינם מחזיקים בסיווג ביטחוני מתאים.

התחקיר שבחן את מדיניות המל"ל בחמש השנים האחרונות, תחת שלושה ראשי ממשלה – בנימין נתניהו, נפתלי בנט ויאיר לפיד – מצא כי לא היה הבדל מהותי במדיניות שהובילה למחדל.

עוד נמצא כי גם המטה לביטחון לאומי עצמו היה שבוי בקונספציה, בשל קביעות ממושכות בתפקידים שהביאו לקיפאון מחשבתי ולסטגנציה ארגונית.

לדברי מקורות, ההמלצות שמגבשים האחראים על התחקיר הוגדרו במל"ל כ"רדיקליות", וצפויות לכלול שינויים מבניים מהותיים.

עם זאת במשרד רה"מ שומרים על שתיקה ובשלב זה, בלשכת ראש הממשלה בחרו שלא להגיב לדיווח. לא ברור האם יתבצע בירור רשמי מול וייס על חשיפת המידע בפרהסיה.

