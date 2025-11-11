כיכר השבת
הרכב נגרם באבנים

"שישרף לכם הכפר": מפגיני ימין ניסו לפוצץ את האירוע של איימן עודה

אחרי קריאות בקבוצות וואטספ להגיע למקום: עשרות מפגינים הגיעו הערב לבית בפרדס חנה בו קיים ח"כ איימן עודה חוג בית. המפגינים שרו "שישרף לכם הכפר" והשליכו אבנים לעבר רכבו של עודה (בארץ)

ההפגנה בפרדס חנה (צילום: לפי סעיף 27א)

עשרות רבות של מפגינים הגיעו הערב (רביעי) לבית בפרדס חנה שבו קיים חבר הכנסת איימן עודה חוג בית וניסו לפוצץ את האירוע. הם שרו "שישרף לכם הכפר" עם רמקולים במשך דקות ארוכות וקראו קריאות נגד עודה, אותו כינו "תומך טרור" ואף "מחבל".

בנוסף אף הושלכו אבנים וחפצים שונים לעבר רכבו של עודה, ולעבר הבית שבו התכנס עם חוג תומכיו. חלק מהמפגינים החזיקו שלטים של הרב כהנא והכריזו "מוות למחבלים", "אתה לא רצוי פה".

עודה מסר הערב בציוץ בחשבון שלו ברשת X: "הגעתי הערב לחוג בית בפרדס חנה, יחד עם רבים שבאו לשמוע ולשוחח איתי. כנופיות ימין קיצוני הגיעו למקום וניסו לפוצץ את האירוע באלימות שלא נראתה כאן המון זמן".

הוא המשיך: "אבל מול הפשיסטים לא נכנעים, את הפשיסטים מכריעים. והדרך היחידה לעשות זאת היא בשותפות יהודית-ערבית אמיצה, שתנצח את הפשיזם ואת אלו המזינים אותו. אנחנו נמשיך לעמוד איתנים, יהודים וערבים יחד.

"נעמוד איתנים בפרדס חנה, בנס ציונה, בתל אביב, בחיפה, ובכל מקום שבו ינסו להפחיד אותנו. תודה לכל האנשים האמיצים שבאו לשמוע, ולעמוד יחד איתנו. גם אם ינסו להשתיק אותנו או לתקוף אותנו, כן נרבה, כן נתחזק, וכן נפרוץ".

לפי דיווחים, מוקדם יותר היום פורסמו בקבוצות ימין בוואטספ קריאות להגיע לבית בפרדס חנה ולנסות לשבש את האירוע של חבר הכנסת הערבי.

