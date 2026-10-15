מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, קיים אתמול (רביעי) דיון עם סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, בהשתתפות מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, נציגי צה"ל ושב"כ, שעסק בהיערכות המשטרה לקראת יום הבחירות. 13 ימים לפני פתיחת הקלפיות, הדיון התמקד בשמירה על הסדר הציבורי ובהבטחת קיומו של הליך בחירות תקין ובטוח.

במסגרת הדיון, מסר מפכ"ל המשטרה הנחיה חד-משמעית לכלל השוטרים: "משטרת ישראל היא משטרה מקצועית וא-פוליטית, וכך תמשיך להיות. הנחיתי באופן חד-משמעי כי אף שוטר לא יביע את עמדותיו הפוליטיות במסגרת שירותו, ומי שיפר הנחיה זו לא יוכל להמשיך ולשרת במשטרה".

רנ"צ לוי הוסיף: "אנו ערוכים לכל תרחיש בכדי לשמור על טוהר הבחירות, בכל ההיבטים המבצעיים, ונפעל במקצועיות ובממלכתיות כדי להבטיח את קיומו התקין של יום הבחירות".

מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, הביע את הערכתו להיערכות המשטרה: "שיתוף הפעולה בין ועדת הבחירות המרכזית לבין משטרת ישראל, חסר תקדים בהיקפו. הוצגה לנו היערכות שיא של המשטרה. יו"ר ועדת הבחירות, השופט סולברג, אני וכל הוועדה, בטוחים ביכולות של משטרת ישראל ובידיעה של כל שוטר ושוטרת כי טוהר הבחירות היא המטלה החשובה ביותר".

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עו"ד ליבנה הוסיף: "אנחנו מודים למשטרה כולה, ולמפכ"ל בפרט על ההיערכות המקצועית ועל ההתגייסות המלאה, כפי שהוצגה בפנינו עתה".

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית נמצאת בעיצומו של מבצע היערכות חסר תקדים לקראת יום הבחירות. כפי שדיווחנו אתמול, יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, ביקר במרכז המבצעי הלוגיסטי של הוועדה בשוהם, שם הוצגו בפניו מערכי האריזה, הבקרה והשילוח של ציוד הבחירות לכלל הקלפיות ברחבי הארץ.

המערך הלוגיסטי נערך לקראת מפגשם של 7,331,981 בעלי זכות הבחירה עם 12,018 הקלפיות ברחבי הארץ. במסגרת ההיערכות הודפסו כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור 38 הרשימות המתמודדות, כ-12 מיליון מעטפות הצבעה וכ-4 מיליון מעטפות חיצוניות.