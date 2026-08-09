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ניגוד עניינים בחקירה?

"נקרע לו את המכנסיים": כתב אישום נגד חשוד באיום על מפקד משטרת בני ברק

מעצרו של משה כהן הוארך ב-9 ימים בחשד לאיומים על מפקד תחנת בני ברק | החקירה מתנהלת ביחידת מסובים ומעוררת שאלות על ניגוד עניינים (בארץ)

7תגובות
משה כהן מעניק פירות ליחזקאל דרוטמן (צילום: דוד קשת)

מעצרו של משה כהן ממודיעין עילית, שנחקר בחשד לאיומים על מפקד תחנת סנ״צ יובל שביט, הוארך היום בתשעה ימים נוספים.

הדיון התקיים בצהריים, ובמקביל הוגש נגדו בהליך מזורז כתב אישום בבית משפט השלום בת"א.

כהן, המוכר כפעיל במחאות נגד גיוס בני הישיבות, נעצר בעקבות דברים שכתב בקבוצת וואטסאפ, ובהם התייחסות ל״קריעת המכנסיים״ של מפקד התחנה.

בין ההתבטאויות המיוחסות לחשוד, על רקע ההפגנה הסוערת בכביש 4 לפני כחודשיים, נאמר: “אם היו קורעים למפקד תחנת בני ברק את המכנסיים, אולי הוא לא היה קורע לאחרים.”

ל״כיכר השבת״ נודע כי החקירה מתנהלת בידי יחידת מסובים. אם אכן היחידה החוקרת כפופה פיקודית למפקד שכלפיו הופנו הדברים, הדבר מעלה שאלה באשר לאופן ניהול החקירה ולחשש לניגוד עניינים.
משטרהבני ברקמעצרמודיעין עיליתאיומים

7 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
אמירה "אם היו קורעים לו את המכנסיים" הופכת להיות אישום פלילי בגין איום על קצין משטרה... הבולשביקים בימי סטאלין היו גאים בכם.
רואה חשבון
6
את המפקד חקרו כבר? נדמה לי שהוא מואשם במעשים וזה באיומים
צדק צדק תרדוף
5
הוא אמר כך: בפעם הבאה שאראה את המפקד חובל שביט האכזרי קורע מכנסיים אני יקרע לו את המכנסיים המשטרה מתנהלת כאן באכזריות לחרדים מקריעות המכנסיים המנוולות ועד לעצור את הבחור הזה
אברימי אבא שאול

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