מעצרו של משה כהן ממודיעין עילית, שנחקר בחשד לאיומים על מפקד תחנת בני ברק סנ״צ יובל שביט, הוארך היום בתשעה ימים נוספים.

הדיון התקיים בצהריים, ובמקביל הוגש נגדו בהליך מזורז כתב אישום בבית משפט השלום בת"א.

כהן, המוכר כפעיל במחאות נגד גיוס בני הישיבות, נעצר בעקבות דברים שכתב בקבוצת וואטסאפ, ובהם התייחסות ל״קריעת המכנסיים״ של מפקד התחנה.

בין ההתבטאויות המיוחסות לחשוד, על רקע ההפגנה הסוערת בכביש 4 לפני כחודשיים, נאמר: “אם היו קורעים למפקד תחנת בני ברק את המכנסיים, אולי הוא לא היה קורע לאחרים.”

ל״כיכר השבת״ נודע כי החקירה מתנהלת בידי יחידת מסובים. אם אכן היחידה החוקרת כפופה פיקודית למפקד שכלפיו הופנו הדברים, הדבר מעלה שאלה באשר לאופן ניהול החקירה ולחשש לניגוד עניינים.