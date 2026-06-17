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אלימות המשטרה

שוטר שתועד כשהוא בועט במפגין חרדי הושעה מתפקידו | "לא שלטנו באירוע"

מפקד מחוז ת"א הורה להשעות שוטר שבעט במפגין חרדי בהפגנה בכביש 4 | המשטרה הודתה: "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים" (בארץ)

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התיעוד המקומם מההפגנה
התיעוד המקומם מההפגנה

מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף, הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית את השוטר שתועד כשהוא בועט בפראות בפניו של מפגין חרדי במהלך ההפגנה הבוקר (רביעי) בכביש 4.

כזכור, רק כ-12 שעות לאחר העימותים החריגים בהפגנה סמוך לבני ברק, שבמהלכם תועדו שוטרים מפעילים כוח ואלימות נוראה נגד מפגינים, פרסמה הודעה ובה התייחסה לראשונה לטענות הקשות שעלו בעקבות האירועים.

דוברות המשטרה הודיעה כעת כי "לאחר בחינת הסרטונים מהמחאה בצומת בני ברק, נלמד שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית".

לפי הודעת מפכ"ל המשטרה, "היו מפקדים בכירים במחאה והציפיה שלי מהם היתה לשלוט באירוע".

משטרההפגנההפלג הירושלמיאלימותכביש 4

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4
תודה ל ה' שזה יהיה לא רק לעד שיבחנו את המעשה שלו שיהיה לתמיד!! הם צריכים להתבייש במה שהם עושים זה בושה!!!
אנונימי
3
מרוב שנאה… התקשורת ומממניה יתנו את הדין לכל מה שקורה פה
ישראל
2
הבל וריק, ההתנהגות הזו והשנאה הזו היא שנאת רוב אזרחי מדינת תל אביב וגרורותיה, רק שתבין למה אנו ממש לא מעוניינים להתגייס לצבא שלכם, אני רק מתאר לעצמי איזה החלטות יחליט המפקד הישראלי האנטישמי בצבא לגבי פיקודיו החרדים.....
אסתר
1
חבל
אמסלם

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