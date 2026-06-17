אלימות המשטרה שוטר שתועד כשהוא בועט במפגין חרדי הושעה מתפקידו | "לא שלטנו באירוע" מפקד מחוז ת"א הורה להשעות שוטר שבעט במפגין חרדי בהפגנה בכביש 4 | המשטרה הודתה: "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים" (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 21:32