רעידת אדמה במשטרה: קצין בכיר בתפקיד רגיש נחקר | אלה החשדות נגדו 

המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה הערב כי קצין בדרגת ניצב עוכב לחקירה בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה | החשד: התערב בנושא רגיש מבלי לדווח, ואף ניסה להשפיע על צורת הטיפול (בארץ)

מח"ש (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

קצין בדרגת ניצב במשטרת ישראל עוכב היום (רביעי) לחקירה בחשד לעבירות של הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

מדובר במקרה רגיש הנחקר על ידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה. המחלקה היא שחשפה הערב את הפרשה בפומבי. צו איסור פרסום גורף הוטל על החקירה.

על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.

כאמור הוא נלקח לחקירה ובסיומה הוא צפוי להשתחרר לביתו. גורמים שונים במשטרה המעורים בפרטים חתמו על שותפות סוד במסגרת החקירה.

בינתיים מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט למנות את ראש יאח"ה תת-ניצב אלי מקמל לממלא מקום של הנציב הנחקר בפרשה המסעירה.

נדגיש כי מדובר ברעידת אדמה של ממש במשטרת ישראל ובמערכת שלטון החוק - בתקופה שהיא גם ככה סוערת במיוחד בשל פרשת הפצ"רית. הניצב הנחקר הוא אחראי במשטרה על חקירות רגישות.

החשד נגד הקצין הבכיר עלה, לפי הדיווח ב-N12, במסגרת חקירה גדולה אחרת שנערכה לאחרונה. אז התברר כי הקצין סייע למקורב.

