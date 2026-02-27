( צילום: דוברות המשטרה )

טקס מרגש התקיים אמש בתחנת משטרת דימונה, במהלכו נחנכה עמדת תפילין שהוקמה לזכרם של רס״ר אורי דנינו הי"ד ורס״ר אדיר זוארס ז״ל. העמדה נתרמה על ידי משפחות דנינו וזוארס ותוצב במקום מרכזי בתחנה, לשימוש השוטרים והמבקרים.

"בקשתו האחרונה הייתה שאם לא ייצא בחיים שיזכרו אותו על ידי קיום מצוות הכנסת ספר תורה. זכינו עד כה להכניס לזכרו שני ספרי תורה והשלישי בדרך. כל יום אורי היה מניח תפילין וזו העמדה החמישית שמוקמת לזכרו ולעילוי נשמתו. שנזכה תמיד להפיץ את האור של אורי".

בטקס השתתפו בני המשפחות, מפקד מרחב רותם נצ״מ ששי שלמה, מפקד תחנת דימונה סנ״צ משה שטרית, שוטרי התחנה ויחידת הכוננות. רס״ר אורי דנינו ז״ל היה בן 25 בנופלו. הוא נחטף ממסיבת הנובה בקיבוץ רעים ביום 7 באוקטובר 2023 ונרצח בידי חמאס לאחר ששרד בשבי במשך 11 חודשים. גופתו הושבה לישראל ב־31 באוגוסט 2025 יחד עם חמש גופות נוספות של חטופים שנמצאו במנהרה באזור רפיח. אורי שירת כנגד תקשוב בחיל הצנחנים בצה״ל. אימו, עינב דנינו, אמרה בטקס: "תודה על הזכות ועל שיתוף הפעולה עם תחנת משטרת דימונה על קיום מצוות הכנסת עמדת התפילין. התפילין זה סמל לגבורה ולכוח, ואורי גם כשהיה בשבי בתוך המנהרה לא ויתר על הסימנים הדתיים ועל היהדות שלו — שמר על כשרות ועל ברכת המזון".

רס״ר אדיר זוארס ז״ל התגייס למשטרת ישראל במרץ 2021 ושירת ביחידת הסיור של תחנת דימונה. הוא נהרג בתאונת דרכים טראגית ב־2 בנובמבר 2025, בגיל 28.

אלמנתו, רון זוארס, סיפרה: "אין ספק שתחנת משטרת דימונה הייתה הבית של אדיר. כלל שוטרי התחנה חוו איתו חוויות טובות, חיוביות ומצחיקות. אדיר לא ויתר על מצוות הנחת תפילין, וכל בוקר דאג לקיים את המצווה ולהתפלל. זו הזכות שלנו להמשיך את דרכו לעילוי נשמתו".

"סיפור התפילין של אדיר היה כאשר כמה חודשים לפני התאונה פנה אליו אדם באופן אקראי וביקש שייקח את התפילין שלו לבדיקה. אדיר לקח אותם לסופר סת״ם, ובסיום הבדיקה אף תרם אותם לבית חב״ד באשקלון שם למד. היום זכיתי לקבל אותם בחזרה - הכל על מנת שישמשו לעילוי נשמתו”.

מפקד מרחב רותם, נצ״מ ששי שלמה, אמר כי במשטרה רואים חשיבות רבה בהנצחת זכרם של השניים: "הכי חשוב מבחינת משטרת ישראל שאנו עושים הכל על מנת להנציח את זכרם של שני הגיבורים אורי ואדיר ז״ל. עצם העובדה שעמדת התפילין תוצב במקום מרכזי ותהיה נגישה לכולם מעידה על חשיבותה הרבה. אנו נמשיך לעטוף את המשפחות ונאחל לכם רק בשורות טובות”.

מפקד תחנת דימונה, סנ״צ משה שטרית, הוסיף: “אורי שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בשבי חמאס, ואדיר שנהרג בתאונת דרכים טראגית - גיבורים כל אחד בדרכו. בסופו של יום, לחנוך את העמדה הזו מעבר למה שתפילין מייצגים - זאת ההנצחה הטובה ביותר שאפשר לבקש לזכרם. אני בטוח שכל שוטר או אזרח שיראו את העמדה יניחו תפילין, ואני סמוך ובטוח שאורי ואדיר יראו זאת מלמעלה. תחנת דימונה לעולם תהיה חלק בלתי נפרד מהמשפחות”.