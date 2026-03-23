חש על בשרו את המצוקה

במהלך הביקור בקריית שמונה: נשיא המדינה נמלט למקלט • צפו בתיעוד

במהלך הביקור של הנשיא בצפון הארץ, הוא חש באופן אישי את החשש והמתח שהאזעקות יוצרות בחיי היום יום של תושבי הצפון, וחווה מקרוב את הקושי והאומץ שלהם להתמודד עם המצב | תיעוד (חדשות מלחמה)

הנשיא הרצוג בדרכו למקלט
הנשיא הרצוג בדרכו למקלט| צילום: צילום: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר
הנשיא הרצוג בדרכו למקלט (צילום: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר)

ביקר היום (שני) בצפון הארץ וחש על בשרו את מצוקת תושבי האיזור בשל הירי של חיזבאללה ב.

במהלך הביקור חש הנשיא באופן אישי את החשש והמתח שהאזעקות יוצרות בחיי היום יום של תושבי הצפון, וחווה מקרוב את הקושי והאומץ שלהם להתמודד עם המצב.

נשיא המדינה קיבל סקירה רחבה על האתגרים המורכבים עמם מתמודדים תושבי הצפון ושמע מגורמי השטח על הפעילות המענים לתושבים בחירום.

הנשיא הדגיש את חוסנם של תושבי הצפון ואת מחויבותה המלאה של מדינת ישראל לביטחונם ושיבח את ראשי הרשויות על תפקודם בעת הזו.

ממש משועמם ההרצוג הזה . כל היום מטייל ומברבר ..מטייל ומצרצר ..
גאון גדול
כמו שאמר טראמפ הוא חרפה . בושה וחרפה .
שיע
היה אפשר לעשות המון טוב.. במיליון ומאתיים שח שבוזז ההרצוג הזה בשנה ...
שיע

