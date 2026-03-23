נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בצפון הארץ וחש על בשרו את מצוקת תושבי האיזור בשל הירי של חיזבאללה במבצע שאגת הארי.

במהלך הביקור חש הנשיא באופן אישי את החשש והמתח שהאזעקות יוצרות בחיי היום יום של תושבי הצפון, וחווה מקרוב את הקושי והאומץ שלהם להתמודד עם המצב.

נשיא המדינה קיבל סקירה רחבה על האתגרים המורכבים עמם מתמודדים תושבי הצפון ושמע מגורמי השטח על הפעילות המענים לתושבים בחירום.

הנשיא הדגיש את חוסנם של תושבי הצפון ואת מחויבותה המלאה של מדינת ישראל לביטחונם ושיבח את ראשי הרשויות על תפקודם בעת הזו.