כיכר השבת
בוצעו סריקות

שוטרים הוקפצו | בהלה בבית הנשיא: זה מה שנמצא בתוך הארנק החשוד

בהלה בבית הנשיא בירושלים, לאחר שפתק חשוד עורר בהלה בקרב המאבטחים, למקום הוזנקו כוחות גדולים של משטרה, ביצעו סריקות קפדניות ופעולות מקצועיות (חדשות משטרה)

הרצוג בבית הנשיא (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

בהלה בבית הנשיא בירושלים: פתק חשוד שנמצא בתוך ארנק עורר בהלה, וכוחות משטרה גדולים הוקפצו למקום.

בשעה האחרונה (שלישי), התקבל דיווח במשטרה אודות מציאת ארנק ובתוכו פתק שתוכנו עורר חשד לניסיון פגיעה בבית הנשיא.

עם קבלת הדיווח, הוקפצו למקום שוטרים בהם חבלני המשטרה של מחוז ירושלים, אשר ביצעו סריקות קפדניות ופעולות מקצועיות בשיתוף היחידה לאבטחת אישים ויחידת האבטחה של בית הנשיא.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים, נעדכן כי במהלך השעות האחרונות, התקבל דיווח במשטרה אודות מציאת ארנק ובתוכו פתק שתוכנו עורר חשד לניסיון פגיעה בבית הנשיא. עם קבלת הדיווח, הוקפצו למקום שוטרים בהם חבלני המשטרה של מחוז ירושלים, אשר ביצעו סריקות קפדניות ופעולות מקצועיות בשיתוף היחידה לאבטחת אישים ויחידת האבטחה של בית הנשיא. בתום הסריקות, נשלל החשד".

עוד נמסר: "במקביל לבדיקת החבלנים, נפתחה חקירה במחוז ירושלים לבירור נסיבות המקרה. מפעולות חקירה ראשוניות עלה כי החשוד הינו אדם המעורער בנפשו, אשר נעצר מוקדם יותר בשעות הלילה על ידי שוטרי המחוז בגין מעורבותו באירוע פלילי אחר".

יצוין, כי בשנתיים האחרונות פוליטיקאים רבים, טענו כי קיבלו מכתבים חשודים ללשכותיהם והמשטרה אף ערכה חקירה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (57%)

לא (43%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר