בהלה בבית הנשיא בירושלים: פתק חשוד שנמצא בתוך ארנק עורר בהלה, וכוחות משטרה גדולים הוקפצו למקום.

בשעה האחרונה (שלישי), התקבל דיווח במשטרה אודות מציאת ארנק ובתוכו פתק שתוכנו עורר חשד לניסיון פגיעה בבית הנשיא.

עם קבלת הדיווח, הוקפצו למקום שוטרים בהם חבלני המשטרה של מחוז ירושלים, אשר ביצעו סריקות קפדניות ופעולות מקצועיות בשיתוף היחידה לאבטחת אישים ויחידת האבטחה של בית הנשיא.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים, נעדכן כי במהלך השעות האחרונות, התקבל דיווח במשטרה אודות מציאת ארנק ובתוכו פתק שתוכנו עורר חשד לניסיון פגיעה בבית הנשיא. עם קבלת הדיווח, הוקפצו למקום שוטרים בהם חבלני המשטרה של מחוז ירושלים, אשר ביצעו סריקות קפדניות ופעולות מקצועיות בשיתוף היחידה לאבטחת אישים ויחידת האבטחה של בית הנשיא. בתום הסריקות, נשלל החשד".

עוד נמסר: "במקביל לבדיקת החבלנים, נפתחה חקירה במחוז ירושלים לבירור נסיבות המקרה. מפעולות חקירה ראשוניות עלה כי החשוד הינו אדם המעורער בנפשו, אשר נעצר מוקדם יותר בשעות הלילה על ידי שוטרי המחוז בגין מעורבותו באירוע פלילי אחר".

יצוין, כי בשנתיים האחרונות פוליטיקאים רבים, טענו כי קיבלו מכתבים חשודים ללשכותיהם והמשטרה אף ערכה חקירה.