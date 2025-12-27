כיכר השבת
שב"כ תיחקר, צה"ל מיפה

אחרי הפיגוע הקשה: כוחות נכנסו לכפר של המחבל בקבאטיה וביצעו תחקירים | תיעוד 

כוחות יחידת דובדבן וסיירת צנחנים יחד עם כוחות שב״כ ושב"ס, החלו לפעול בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה לאחר הפיגוע - הכפר ממנו יצא המחבל הארור שרצח ביום שישי שני יהודים. תיעוד (חדשות ביטחון)

פעילות הכוחות בכפר קבאטיה בתוך ביתו של המחבל (צילום: דו"צ)

ה הקשה בצפון הארץ: אביב מאור הי"ד צעירה בת 19 נרצחה ביום שישי בדקירה סמוך לקיבוץ תל יוסף שבעמק המעיינות, לאחר שמחבל – שוהה בלתי חוקי פלסטיני – דרס למוות את שמשון מרדכי הי"ד בן 68 בעיר בית שאן ופצע נער בן 16 באורח קל.

כוחות צה"ל מסיירת צנחנים ויחידת דובדבן בפיקוד המרכז יחד עם כוחות שב״כ, מג"ב ויחידת 'מצדה' של שב"ס החלו לפעול אחרי הפיגוע בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה לסיכול טרור, בעקבות הפיגוע שאירע במרחב בית שאן ובהמשך בעין חרוד ובעפולה.

במהלך הפעילות עד כה, הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע. רכזי שב״כ ביצעו תחקורים של חשודים בשטח ויחד עם כוחות צה"ל עורכים כעת מיפוי לקראת הריסת בית המחבל.

הערכת המצב בראשות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט (צילום: דו"צ)

הכוחות ממשיכים לסרוק איתורים נוספים בכפר ופועלים למעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.

במהלך היממה האחרונה בוצעה הערכת מצב של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר והערכות מצב נוספות של מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, יחד עם מפקד עוצבת ׳גלעד׳, תת-אלוף אורן שמחה, בבית שאן ומפקד אוגדת איו״ש, תת-אלוף קובי הלר, שנמצא עם כוחות חטיבת מנשה בקבאטיה.

פעילות כוחות צה"ל בכפר קבאטיה ושל מפקד אוגדת איו"ש יחד עם מח"ט מנשה בתוך ביתו של המחבל (צילום: דו"צ)
