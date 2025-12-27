הפיגוע הקשה בצפון הארץ: אביב מאור הי"ד צעירה בת 19 נרצחה ביום שישי בדקירה סמוך לקיבוץ תל יוסף שבעמק המעיינות, לאחר שמחבל – שוהה בלתי חוקי פלסטיני – דרס למוות את שמשון מרדכי הי"ד בן 68 בעיר בית שאן ופצע נער בן 16 באורח קל.

כוחות צה"ל מסיירת צנחנים ויחידת דובדבן בפיקוד המרכז יחד עם כוחות שב״כ, מג"ב ויחידת 'מצדה' של שב"ס החלו לפעול אחרי הפיגוע בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה לסיכול טרור, בעקבות הפיגוע שאירע במרחב בית שאן ובהמשך בעין חרוד ובעפולה.

במהלך הפעילות עד כה, הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע. רכזי שב״כ ביצעו תחקורים של חשודים בשטח ויחד עם כוחות צה"ל עורכים כעת מיפוי לקראת הריסת בית המחבל.