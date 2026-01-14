כיכר השבת
יממה של חיפושים

בקור עז עם רוחות סוערות | תיעוד נרחב מהחיפושים אחר הנער שנסחף ליד מודיעין עילית

החיפושים אחרי הנעדר החרדי שככל הנראה נסחף ליד מודיעין עילית נמשכים כבר קרוב ליממה, זק"א מציגים תיעוד נרחב משעות של חיפושים אחריו | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)

תיעוד החיפושים (צילום: דוברות זק"א)

מאמצי החיפוש אחרי הנער שנעדר מאתמול (שלישי) בנחלים ליד מודיעין עילית, נמשכים במלוא העוז גם בשעה זו.

כוחות גדולים של כבאות והצלה, יחידת להב"ה, יחידות החילוץ של המשטרה ומתנדבי זק"א ממשיכים בחיפושים קדחתניים.

מוקדם יותר היום סיפר לירן אטיאס, מפקד צוות ביחידה לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה, שנמצא במוקד החיפושים, ל'כיכר השבת': "אנחנו פועלים בכוחות מתוגברים, כולל יחידת להב"ה הארצית. הצוותים סורקים את תוואי הנחל כמה וכמה פעמים כדי לוודא שלא פספסנו דבר. הטופוגרפיה ותנאי מזג האוויר הופכים את האירוע למורכב וקשה מאוד".

בתשובה לשאלה כיצד מתנהלים החיפושים בפועל, הסביר אטיאס: "הצוותים מחולקים לגזרות. לוחמי האש נכנסים פיזית לתוך המים וסורקים את הגדות. במקביל, אנחנו מפעילים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים כמו רחפנים תרמיים ואמצעים נוספים כדי לאתר את הנער כמה שיותר מהר".

המפקד מדבר מהזירה

למרות הזמן שחלף, בכוחות ההצלה משתדלים לשמור על אופטימיות זהירה: "ראינו מקרים שבהם מצאנו אנשים גם אחרי 48 שעות. כל עוד אין לנו קצה חוט אחר, אנחנו ממשיכים בכל הכוח ומקווים לבשר בשורות טובות לעם ישראל".

במהלך הראיון נשאל אטיאס על הדיווחים לפיהם הנער עלול היה להיסחף מרחק רב, אולי אף לכיוון הים. "בסוף כל הנחלים מובילים לים", השיב אטיאס, "אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא נכנס למים וסורקים בהתאם למידע הזה, תוך התקדמות מערבה ככל שניתן".

תיעוד מהחיפושים (צילום: דוברות זק"א)
תיעוד מהחיפושים (צילום: דוברות זק"א)
תיעוד מהחיפושים (צילום: דוברות זק"א)
תיעוד מהחיפושים (צילום: דוברות זק"א)
תיעוד מהחיפושים (צילום: דוברות זק"א)
תיעוד מהחיפושים (צילום: דוברות זק"א)
תיעוד מהחיפושים (צילום: דוברות זק"א)

תוכן שאסור לפספס:

