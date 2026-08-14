( צילום: מולוקן גטו )

אירוע מרגש התקיים בפתח תקווה, עם הכנסת ספר תורה חדש לסניף בני עקיבא מלבס לזכרו של ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח בליל יום העצמאות האחרון בפיצרייה בה עבד. האירוע התקיים בסמוך ליום הולדתו ה-21 של ימנו ז"ל, והפך לרגע של אחדות וזיכרון עבור כל קהילת הסניף.

זלקה ז"ל היה חניך, מדריך ורכז חבריא ב' בסניף, ונחשב לאחד מעמודי התווך של המקום. שני אחיו ממשיכים להיות חניכים פעילים בסניף עד היום. כבר במהלך ימי השבעה, החליטו חבריו לעשות מעשה שימשיך את דרכו ויישאר חלק מהסניף גם בשנים הבאות - כתיבת ספר תורה חדש שישמש את חניכי הסניף במקום ספר התורה הישן ששימש במקום במשך שנים רבות. גיוס של 90 אלף שקלים במהלך החודשים האחרונים יצאו חבריו למסע גיוס תרומות והצליחו לגייס כ-90 אלף שקלים לטובת כתיבת הספר. למיזם הצטרפו גם עיריית פתח תקווה ובני משפחת זלקה, וכתיבת ספר התורה נעשתה בסיוע עמותת "מנציחים". חרדה בכביש: נהג אוטובוס התמוטט בנסיעה ופונה במצב אנוש בני סולומון | 13.08.26 הבחור החסידי יצא ביום שני מטבריה לצפת - ומאז נעלמו עקבותיו כיכר השבת | 12:27 האירוע נפתח בבית משפחת זלקה בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה ובדברים לזכרו. לאחר מכן יצאה תהלוכה חגיגית בשירה ובריקודים מבית המשפחה לעבר סניף בני עקיבא מלבס, שם הוכנס ספר התורה לארון הקודש.

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"דמותו תמשיך להיות נוכחת"

בתהלוכה ובהכנסת ספר התורה השתתפו בני משפחתו של ימנו, חבריו, חניכי ובוגרי הסניף, קומונרית הסניף ספיר אטלס, נציגי ההנהלה הארצית של בני עקיבא, ראש עיריית פתח תקווה ואורחים נוספים.

מזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין מסר: "ימנו היה חלק משמעותי מסניף מלבס במשך שנים - מחניך צעיר, דרך ההדרכה ועד לתפקידו כרכז חבריא ב'. מרגש לראות כיצד החברים שגדלו איתו בחרו כבר ברגעים הקשים של השבעה להפוך את הכאב למעשה של תורה, זיכרון והמשכיות. בכל פעם שיקראו בספר התורה הזה, דמותו של ימנו והערכים שהביא איתו לסניף ימשיכו להיות נוכחים בסניף בו גדל בדרכה של בני עקיבא".

כזכור, ימנו בנימין זלקה ז"ל נרצח בליל יום העצמאות האחרון בפתח תקווה. 16 נערים הואשמו במעורבות ברצח, כאשר החשוד המרכזי נאשם ברצח באדישות. הרצח זעזע את הציבור הישראלי והעלה מחדש את הדיון על גל האלימות בקרב בני נוער.

לציון תשעה באב ושלושה חודשים לרצח, נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח את משפחת זלקה בבית הנשיא, במפגש שהתמקד בקריאה למאבק באלימות ולחיזוק הערבות ההדדית בישראל.