סעודת "מלווה מלכה", הנאכלת במוצאי שבת, נחשבת לבעלת סגולות רבות לרפואת הגוף והנפש. הסעודה רמוזה בפסוק "הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם", כאשר המילה 'מחב"ש' היא ראשי תיבות של מוצאי שבת חמין בלוגמא, וסגולתה לרפא עצבות וכעס ולהרחיק מזיקים מן האדם .

מעבר לכך, היא ידועה כסגולה לאישה הרה שתהיה לה לידה קלה, והיא הסעודה היחידה המזינה את איבר ה"לוז", שממנו עתידים המתים לקום לתחייה.

2.

לצמח הזעתר ישנה סגולה רוחנית מיוחדת לסילוק כוחות שליליים. בכתבי האר"י הקדוש מובא כי לצמח זה יש כוח לסלק את רוח הטומאה. חשיבותו של הזעתר באה לידי ביטוי גם בהנהגת חכמים; מסופר על הרב יהודה צדקה זצ"ל שהיה מקפיד מאוד שהזעתר המונח על שולחנו יהיה נקי לגמרי, וזאת מתוך הערכה למעלתו הרוחנית וההלכתית.

3.

רמז לביקור חולים מן התורה מנין? שנאמר (במדבר ט"ז, כ"ט) 'אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם'... אמר רבא, אם כמות כל האדם ימותון אלה שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרין אותן"

והביאור בזה שחשש משה רבינו שאם יבקרו אותם בני אדם ויקיימו בהם מצוות ביקור חולים אפשר שזו זכות שיש להם על ידם יקיימו בריות מצווה כה חשובה, אולי אפשר שעל ידי זה יינצלו ועי"ז יעתירו עליהם ברחמים ויתפללו עליהם.

ללמדנו כמה חשובה מצווה זו, שסגולתה עצומה ונוראה, שאפילו את קורח ועדתו, שמרדו במשה רבינו, יכולה מצווה זו להציל".

4.

סגולה לחלומות טובים - יקרא קריאת שמע: אדם שרוצה תמיד לחלום חלומות טובים – יקרא קריאת שמע על המיטה מתוך סידור. והטוב ביותר שישן מתוך דבר תורה; ילמד קטע זוהר או משניות, או ישמע קלטת של דברי תורה".

5.

מצאתי כתוב: טוב שהאדם ירגיל עצמו לומר בכל יום ג׳ פסוקים אלו: 'ויברך דוד את ה׳ לעיני כל הקהל, ויאמר דוד ברוך אתה ה׳ אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם', 'לך ה׳ הגדולה והגבורה' וכו׳, 'והעושר והכבוד מלפניך' וכו׳, וכאשר תקנום חז״ל בזמירות בכל יום.

והאדם יאמר אותם בפ״ע בכל יום ז׳ או יו״ד פעמים, ובכל פעם יאמר אחריהם פסוק: 'ברוך אתה ה׳, למדני חוקיך', ומלבד תועלת סודית שיש באמירתם, תועיל לו להשלים לו מספר מאה ברכות בשעת הדחק".