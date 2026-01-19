כיכר השבת
"במטרה להעביר מסר"

האויב מבפנים: שב"כ עצר שני ישראליים מרמלה שהציתו רכבים וביצעו ירי

שב"כ ומשטרת ישראל מעדכנים לפני זמן קצר, כי עצרו שני אזרחים ישראליים תושבי רמלה אשר הציתו רכבים וביצעו ירי לעבר בניין מגורים מאוכלס בעיר רמלה | כל הפרטים (חדשות בארץ)

מעצר החשודים על ידי ימ"ר | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

שב"כ וימ״ר מחוז מרכז של משטרת ישראל מעדכנים היום (שני) כי לאחר פעילות משותפת נעצרו לחקירה בשבועות האחרונים שני אזרחים ישראליים תושבי רמלה.

שני התושבים שנעצרו, הם חלף מוחמד חסין אבו ג'אנם ומודי אכרם טלב גנים. בחשד למעורבותם באירוע הצתה של רכבים ובביצוע ירי לעבר בניין מגורים בו מתגוררות משפחות יהודיות בעיר.

חקירתם בשב"כ העלתה כי השניים ביצעו במכוון את הירי והצתת הרכבים בבניין מגורים בו מתגוררים יהודים, זו במטרה להעביר מסר לכוחות הביטחון כנגד האכיפה המתבצעת בעיר, ועל מנת להטיל מורא על הכוחות.

היום, על פי עדכון הדוברות, הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד, ע"י פרקליטות מחוז מרכז, כתב אישום כנגד השניים.

מהדוברות נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול פעילות המאיימת על סדרי המשטר במדינה וכן למצות את הדין עם הפועלים לפגיעה בביטחונם של אזרחי המדינה ומעורבים בפעילות מסוג זה".

