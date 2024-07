ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, קרא הערב (מוצאי שבת), להתחיל להתכונן למרחי אזרחי במטרה להפיל את הממשלה, בראשותו של נתניהו.

את הדברים אמר בהפגנה, שהתכנסה הערב, ברחוב קפלן בתל אביב, וקראה לקביעת מועד לבחירות ולקידום עסקת חטופים מול חמאס.

"חיוני ודחוף לסלק את נתניהו", אמר בסיום דבריו. "עוד במהלך הפגרה יש לפתוח בהכנות למרי אזרחי רחב, אי ציות אזרחי בלתי אלים, כולל השבתת המדינה". לדבריו, בהמשך עם חידוש עבודת הכנסת, "יש להרחיב את המרי לשביתה המונית יחד עם מנהיגי האופוזיציה עד להפלת הממשלה".

קודם לכן, התייחס לעסקת חטופים מול חמאס ואמר: ״300 ימים הם נמקים ומתים בשבי החמאס. Enough is Enough נגמר הזמן. נגמרה הסבלנות. אסור להמשיך ולהכיל. די להפקרה ולטירפוד. הגיע הזמן להחזיר את כולם הביתה. עסקה - עכשיו!

״לאחר נאום נתניהו, נשאלתי עליו ב-CNN. עניתי: במציאות הישראלית, בריטון יציב ואנגלית מושלמת, אינם תחליף להעדר מוחלט של: אומץ, אופי ואינטגריטי. ומעשים! לא דיבורים! אין בנתניהו כיום אף אחד מהדברים הללו. ולכן, חיוני ודחוף לסלקו".

ברק הוסיף ותקף את ראש הממשלה: ״על נתניהו רובצת הקללה של ׳עורמת ההיסטוריה׳. מנהיג שנכשל שוב ושוב בהבנת ההיסטוריה, שחסר את האומץ לקבל החלטות קשות ואת הכוח לבצען, מוצא עצמו מובס על ידי תהפוכותיה.

"לפני 15 שנה הוא עלה לשלטון תחת ההתחייבות שהוא ימוטט את החמאס. והביא עלינו את 7 באוקטובר. ואת המלחמה הכושלת בתולדותינו, חרף האומץ שמגלים הלוחמים. מזה 20 שנה הוא טוען, שרק הוא יעצור את הגרעין האיראני, פרשנים קוראים לו ׳אבי הפצצה האיראנית׳, ואיראן היא ׳מדינת סף׳ גרעינית".

הוא המשיך: ״אנחנו בפתחו של פרק חדש במאבק. מי שדרדר את ישראל לבור הזה, לא יכול להיות מי שיוציא אותה ממנו. או בביטויי נתניהו: קפטן הטיטאניק שהטביע שתי אוניות בזו אחר זו, האחת, ב 7 באוקטובר, והשנייה, ב 10 חדשים של גבורת לוחמים בשטח, ושיתוק אסטרטגי בצמרת, אסור שיקבל לפיקודו את האונייה השלישית והאחרונה שלנו. זה בנפשנו. ולכן, חיוני ודחוף לסלקו.

״ישראל חייבת להשלים את עסקת החטופים גם במחיר של סיום המלחמה. זהו חוב מוסרי. ישראל צריכה להשיב ב׳כן, אבל!׳ להצעת ביידן להצטרף ל׳ציר המתונות׳ שייערך בהובלת ארה״ב כנגד ׳ציר הסוררות׳ שבראשו איראן, בגיבוי רוסיה. לעזה ייכנס לתקופת ביניים, כוח בינערבי, כולל מצרים, אמירתים וגורמים נוספים. בחסות הכוח תועבר השליטה האזרחית אל גורם פלסטיני שיפעל בהסכמה ובתיאום עם הרשות הפלסטינית, ולא יכלול אנשי חמאס שהשתייכו לזרוע הצבאית. הכוח יוודא שהחמאס אינו שולט בעזה או מאיים על ישראל. בתנאים מסוימים תוכל גם סעודיה להצטרף לנורמליזציה, וישראל בתמורה תידרש להסכים לדיון על אופק מדיני שבסופו חזון ׳שתי המדינות׳. זו האפשרות המעשית היחידה".