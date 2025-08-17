כיכר השבת
סוף עצוב

לאחר שעות של חיפושים: אותרה גופתו של הנעדר בן ה-58

בתום שעות ארוכות של חיפושים, המשטרה מעדכנת הערב כי אותרה גופתו של הנעדר חיים זאב יוליוס | יוליוס, תושב רמלה בן 58, נעלם ביום שישי האחרון | גופתו אותרה בעיר פתח תקווה לאחר שעות ארוכות של חיפושים (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

בתום שעות ארוכות של חיפושים המשטרה מעדכנת הערב (ראשון) כי אותרה גופתו של הנעדר חיים זאב יוליוס.

יוליוס, תושב רמלה בן 58, נעלם ביום שישי האחרון. גופתו אותרה בעיר פתח תקווה לאחר שעות ארוכות של חיפושים.

הוא נראה לאחרונה ביום שבת בבוקר ברמלה, ובהמשך תועד באזור מסוף ארנס בפתח תקווה, לאחר שעל פי מידע אמין עלה על קו 249 שיצא מרמלה. מאז נעלמו עקבותיו ולא נוצר עמו קשר.

ביחידת הכלבנים לישראל עדכנו הבוקר כי מאז שבת הם נמצאים בחיפושים נרחבים בגזרת רמלה, לוד ופתח תקווה, אחר יוליוס. הם קראו לציבור הרחב לשתף "בכל הכוח" את תמונת הנעדר "כדי שנוכל להגיע לקצה חוט, ולמקד את החיפושים".

ביום שישי פרסמה המשטרה את תמונתו ותיאורו של יוליוס וביקשה את עזרת הציבור באיתורו. הנעדר נראה לאחרונה ביום שישי בבוקר ברמלה ומאז נעלמו עקבותיו.

