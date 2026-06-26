כך הבריחו רכבים גנובים לחיסולים: המשטרה חשפה את שרשרת האספקה

( צילום: דוברות המשטרה )

בתום חקירה סמויה מורכבת של היחידה המרכזית במחוז צפון, הגישה שלוחת תביעות נצרת צפון אתמול (חמישי) כתב אישום חמור נגד תושבת ג'סר א-זרקא בת 22. על פי החשד, האישה שימשה כחוליה מרכזית בשרשרת האספקה הלוגיסטית של ארגוני הפשע בצפון, כשתפקידה היה להוביל לתוך תחומי המדינה כלי רכב גנובים ומשוכפלים משטחי יהודה ושומרון.

הרכבים, שנשאו לוחיות רישוי משוכפלות, יועדו לשמש כ"רכבים מבצעיים" עבור חוליות חיסול לביצוע פיגועים פליליים, ירי וחיסולים ממוקדים. לאחר ביצוע הפשעים, הצתו העבריינים את הרכבים במטרה לשבש את חקירות המשטרה ולמחוק ראיות. דפוס פעולה שיטתי ומתוזמן מהחקירה עולה כי הנאשמת פעלה בדפוס פעולה שיטתי ומתוזמן. היא נהגה להגיע לאזור השטחים, לקבל לידיה את הרכבים הגנובים כשהם נושאים לוחיות זיהוי משוכפלות של אזרחים תמימים, ולחצות איתם את המעברים לישראל. את כלי הרכב הובילה הנאשמת לנקודות מפגש במתחם "חוצות אלונים" סמוך ליקנעם, שם החנתה אותם, השאירה את מפתחות הרכב בתוכם ועזבה את המקום במוניות. פלסטיני נעצר בת"א אחרי מרדף בקניון עזריאלי דוד הכהן | 09:21 נער בן 15 נדקר בירושלים: החשוד נעצר לאחר מרדף דרמטי דוד הכהן | 08:19 יצוין כי הנאשמת ביצעה את כל הפעולות כשהיא נוהגת תחת שתי פסילות נהיגה פעילות של בית המשפט, דבר המעיד על התעלמות מוחלטת מהחוק ועל נחישות לבצע את המשימות שהוטלו עליה.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:25

קשר ישיר לאירועי דמים חמורים

החקירה חשפה קשר ישיר ומפורש בין פעילות ההברחה של הנאשמת לבין ארועים פלילים חמורים שהתרחשו בצפון הארץ. בתחילת חודש אפריל הבריחה הנאשמת משטחי הרשות רכב מסוג ניסאן עם לוחיות משוכפלות. מספר ימים לאחר מכן, שימש אותו הרכב חוליית מתנקשים בנצרת, אשר ביצעה באמצעותו חיסול של תושב העיר.

בסוף חודש מרץ הבריחה הנאשמת רכב קיא גנוב ומשוכפל דרך מעבר חוצה שומרון והובילה אותו לדליית אל כרמל. מספר שבועות לאחר מכן, שימש הרכב המבצעי הזה במסגרת סכסוך דמים פלילי בעיר שפרעם, במהלכו בוצע ירי לעבר תושב המקום שנפצע קשה מהירי.

כתב אישום עם 9 סעיפי עבירה

כתב האישום שהוגש לבית המשפט בנוף הגליל כולל 9 אישומים שונים, ובהם סעיפי עבירה חמורים: קשירת קשר לעשות פשע, זיוף סימני זיהוי של רכב ונהיגה בזמן פסילה. העבירות משקפות את חומרת המעשים ואת התפקיד המרכזי שמילאה הנאשמת במערך הפשיעה.

בלשי היחידה המרכזית במחוז צפון פעלו במסגרת חקירה סמויה ממושכת, שכללה איסוף מודיעיני מדוקדק, מעקבים ובחינת תיעודי מצלמות אבטחה. הפעילות המבצעית הובילה בסופו של דבר למעצרה של הנאשמת ולחשיפת דפוס הפעולה השיטתי שלה.

המשטרה מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות כנגד כל מי שמסייע לארגוני הפשע, ותעמיד לדין כל מי שמעורב באספקת אמצעים לביצוע פשעים חמורים. עדכונים נוספים בהמשך.