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חבר הכנסת צבי סוכות הגיע היום (ראשון) לעיר אום אל פאחם כדי לפקח מקרוב על הנעשה במוסדות החינוך ולבחון את אופן התנהלותם. הביקור נתקל בהתגדות גורפת מצד תושבים והנהגת העיר. בעיר הודיעו מבעוד מועד על שביתה במערכת החינוך בעקבות כך.

מטעם סוכות נמסר כי במהלך הביקור הדגיש סוכות שהאחריות של המדינה היא להבטיח שמערכת החינוך תהיה נקייה מהשפעות של ארגוני טרור ותכני הסתה. “ארגוני טרור לא ייכנסו לבתי הספר”, אמר. “לא נאפשר שמוסדות חינוך יהפכו לזירה של הסתה או לפעילות של גורמים הפועלים נגד מדינת ישראל.” לאחר שיו״ר מפלגת חד״ש יוסף ג׳בארין הגיע למקום להתעמת, בטענות כי מטרת סיור וועדת החינוך הינה לבצע פרובוקציה, הטיח בו ח״כ סוכות ״למה ראאד סלאח שהורשע בטרור מגיע לדבר בבתי ספר שלכם?" מסוכות נמסר כי במהלך הביקור גילה סוכות שעל אף החוק המחייב, בבתי הספר לא נתלו דגלי ישראל כנדרש. ״כנראה שבאום אל פחם לא שמעו על חוק הדגל אז באנו להזכיר להם מה החוק מחייב״.

( צילום: דוברות )

( צילום: דוברות )

סוכות הוסיף כי ועדת החינוך בראשותו תמשיך לעקוב אחר הנעשה במערכת החינוך במגזר הערבי בכל מקום שבו יתעורר חשש לחריגות, וכי תפעל בשיתוף כלל גורמי האכיפה והממשלה כדי להבטיח שמוסדות החינוך בישראל יפעלו בהתאם לחוק, לערכי מערכת החינוך ולביטחון התלמידים.

חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הגיבה לביקור: "צבי סוכות ממשיך לעשות את הדבר היחיד שהוא יודע: להתסיס ולהסית. אחרי שניסה לפרוץ לבית ספר בטובה זנגריה עם מסור דיסק כאחרון העבריינים, הפירומן ממשיך את מסע ההסתה בבתי ספר סגורים באום אל-פחם.

"זו חרפה שבדוקאי של השב"כ שפתח סוכה בחווארה ערב השבעה באוקטובר, ופרץ לבסיס צבאי עם המון מוסת נמצא בכלל בכנסת ישראל. מחזקת את ידיו של ראש העיר, את ההורים ואת צוותי ההוראה בעיר, שעומדים איתנים מול הפרובוקציות. מגיע לכם הרבה יותר טוב מזה. בקרוב השינוי".