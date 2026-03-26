הלילה ישראל עוברת לשעון קיץ: כל מה שחשוב לדעת על השינוי

הלילה (בין חמישי לשישי) תעבור ישראל לשעון קיץ. בשעה 02:00 בדיוק יוזזו מחוגי השעון שעה אחת קדימה ל-03:00, מה שיגרום לאובדן שעת שינה אחת.

המעבר נעשה בהתאם לחוק קביעת הזמן משנת 2013, הקובע כי בכל שנה, מהיום החמישי שלפני יום ראשון האחרון במרץ ועד ליום ראשון האחרון באוקטובר, יוקדם הזמן בשעה אחת. שעון הקיץ יימשך השנה עד הלילה שבין שבת לראשון, 25 באוקטובר 2026, סך הכל 212 ימים של אור מוארך בשעות הערב. המעבר נועד להתאים את שגרת החיים לשעות האור המשתנות ולנצל טוב יותר את שעות היום, כאשר בתקופת הקיץ ניתן ליהנות משעות אור רבות יותר במהלך הערב.

השפעה על הגוף ועדכון אוטומטי

לשינוי השעון השפעה ידועה על הגוף האנושי. בתקופת החורף, כאשר יש יותר שעות חושך, עולה רמת המלטונין בגוף ואנשים נוטים להרגיש עייפים יותר. במקביל, ירידה בחשיפה לאור עלולה להשפיע על רמות הסרוטונין ועל מצב הרוח. המעבר לשעון קיץ מסייע בהתאמת הפעילות היומיומית לשעות האור ותורם לניצול יעיל יותר של הזמן.

כיום ברוב הטלפונים החכמים השעה מתעדכנת באופן אוטומטי, ולכן בדרך כלל אין צורך לבצע שינוי ידני. עם זאת, מומלץ לבדוק בהגדרות המכשיר שהאפשרות של עדכון אוטומטי פעילה, במיוחד בקרב מי שמחזיקים בטלפונים מדור קודם שלא תמיד מתעדכנים אוטומטית.

הנחיות לנוסעים בטיסות לילה

רשות שדות התעופה פרסמה הנחיות ברורות לנוסעים בטיסות לילה, כדי למנוע בלבול עקב המעבר לשעון קיץ. על פי ההנחיות, נוסעים שטיסתם מתוכננת להמריא עד השעה 01:20 בלילה - לפני המעבר לשעון קיץ בפועל - יכולים להיות רגועים ושעת ההמראה תישאר ללא שינוי.

לעומת זאת, מי שטיסתו לאחר השעה 01:20, כלומר אחרי המעבר לשעון הקיץ, חייב לוודא שהשעון האישי במכשיר הסלולרי או בשעון היד עודכן בהתאם. בנוסף, מומלץ להגיע לשדה התעופה לפחות 3 שעות לפני ההמראה, כפי שנדרש בכל טיסה בינלאומית מנתב"ג, ולבדוק היטב את שעת ההמראה המעודכנת.

יצוין כי למרות שמרבית הטלפונים החכמים מעדכנים את השעה אוטומטית, ישנם מקרים שבהם ההגדרה נעולה על עדכון ידני, מה שעלול להטעות נוסעים. לכן חשוב במיוחד לבדוק את ההגדרות מראש ולוודא שהשעה מתעדכנת אוטומטית לפי האזור.