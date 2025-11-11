שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר הציעה בצהריים (שלישי) פשרה דרמטית בדיון בבג״ץ בנושא חקירת הפצ"רית, תת-אלוף יפעת תומר ירושלמי. על פי ההצעה, הנציב לביקורת על השופטים אשר קולה, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה והפרקליטות – יורחקו מהחקירה.

וילנר תיארה את הסוגיה כ"מקרה קשה ומורכב משפטית", והוסיפה:

"יש פה גם עניין ציבורי – זו פרשה ציבורית דרמטית. לכל אחד מהצדדים יש קשיים משפטיים. לשר יש קושי כי מינה את הנציב למרות איסור בחוק, ומנגד – יש קושי שהיועמ"שית תמנה מי שיחליף אותה, שכן יש לה אינטרס ישיר".

"השר לא יכול להתערב, והיועמ"שית לא יכולה למנות"

השופטת הדגישה את גבולות המותר והאסור מבחינה חוקית וציבורית:

"יש קושי בהתערבות של שר בחקירה פלילית במדינה דמוקרטית. פוליטיקאים צריכים להדיר רגליהם מחקירות פליליות. אבל גם יש קושי אם היועצת המשפטית לממשלה תמנה בעצמה את מי שיחליף אותה, כי זה יוצר ניגוד עניינים".

בהתייחס למורכבות המצב, קראה וילנר לצדדים – המדינה והשר – להגיע להסכמות כבר היום:

"אנחנו מתחננים מבחינה ציבורית שתגיעו להסכמות. תדונו עד שיצא עשן לבן. אנחנו נחכה לכם כאן – גם עד 17:00, גם עד 18:00 וגם עד 19:00 ויותר. רק תגיעו להסכמה".

כפי שדיווחנו, בית המשפט העליון פתח הבוקר (שלישי) דיון סוער בעתירות הנוגעות לניהול חקירתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, תת-אלוף יפעת תומר ירושלמי, בעקבות הדלפת הסרטון משדה תימן. הדיון, שמתנהל בפני השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ, עוסק במחלוקת חריפה בין שר המשפטים יריב לוין ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה – על רקע השאלה מי מוסמך לנהל את החקירה.

שלוש עתירות, צד אחד – מחלוקת עקרונית

הדיון כולל שלוש עתירות נפרדות: הראשונה, שהגישו ח"כ אביחי בוארון ועמותת "לביא", דורשת להרחיק את היועמ"שית בהרב-מיארה מהחקירה, משום שפיקחה בעבר על הבדיקה בפרקליטות הצבאית. במהלך הדיון אמר עו"ד רן רוזנברג, שמייצג את היועמ"שית:

"התקדים שמבקש השר לקבוע – שובר כלי יסוד. השר מעולם לא מינה תובע, ולא יכול לעשות זאת כעת."

בשלב זה ח"כ טלי גוטליב התפרצה לדבריו, והשופטת וילנר עצרה אותה מיד:

"לא נוכל לנהל כך דיון."

"היועמ"שית מנועה – אבל אסור גם להשפעה פוליטית לחדור"

השופטת גילה כנפי-שטייניץ ציינה כי נקודת המוצא המשפטית ברורה:

"היועמ"שית מנועה מלעסוק בחקירה. אך אין מקום להשפעה פוליטית בחקירה מתנהלת." עם זאת, הוסיפה כי "לא ברורים המקורות הנורמטיביים שלפיהם היועמ"שית מינתה את פרקליט המדינה במקומה".

השופטת וילנר הצטרפה לדברים והקשתה על נציג היועמ"שית:

"השאלה היא מי אמור למנות את המחליף. סעיף 23 מדבר על למה השר לא ימנה – אבל מי כן אמור להורות?"

לוין נגד בהרב־מיארה – ומי יחקור את החוקרת?

העתירה השנייה, שהגישה עמותת "משמר הדמוקרטיה הישראלית", מבקשת לבטל את החלטתו של השר יריב לוין למנות את נציב הביקורת על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, כאחראי על החקירה. העמותה טוענת כי מדובר במהלך חסר סמכות, שמהווה "התערבות פוליטית ישירה בהליך פלילי".