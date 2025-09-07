בג"ץ דורש: המדינה מחוייבת לשפר את התנאים למחבלי הנוח'בה בכלא

בג"ץ פסק היום (ראשון) פה אחד כי שירות בתי הסוהר מחויב לספק לאסירים ביטחוניים "תנאי קיום בסיסיים" ובכלל זה מזון בכמות ובהרכב "המתאימים לשמירה על בריאותם".

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהוגשה, ולפיה האסירים הביטחוניים סובלים מתת תזונה ומרעב, וכי תנאי הקיום שלהם אינם עומדים בחובה החוקית. זאת לאחר שאיבדו את הזכות לרכוש מזון בקנטינה ברקע המלחמה בעזה והוסרו מהם הטבות נוספות.

בפסק הדין היום, ציינו השופטים דפנה ברק ארז ועופר גרוסקופף כי על המדינה לוודא שבפועל כל אסיר מקבל מזון בכמות ובהרכב הנדרש לשמירה על בריאותו. מאידך השופט מינץ סבר בדעת מיעוט כי המדינה עומדת בחובותיה.

השופטת ברק ארז טענה בין היתר בנימוקיה כי תנאי החטופים בעזה מושפעים לרעה מהמצב של ממחבלים בבתי הכלא בישראל: "בל יהא חלקנו עם הגרועים שבאויבנו. לא נלך בדרכם של ארגוני הטרור. לצד זאת, יש לזכור שעדויותיהם הכואבות של פדויי שבי ששחררו מלמדות כי משטר מזון נוקשה יותר אינו מיטיב את סלבם של אחינו החטופים הנתונים עדיין בצרה ובשביה, ואף להפך".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר תקף את ההחלטה בחריפות: "שופטי בג״צ, אתם של ישראל? לחטופים שלנו בעזה אין בג״צ שמגן עליהם. לנוחבות הרוצחים, והאנסים המתועבים, יש לבושתנו בג״צ שמגן עליהם. נמשיך לספק למחבלים הכלואים בבתי הסוהר את התנאים המינימליים ביותר הקבועים בחוק".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב: "כבר הורגלנו ששופטי בג״ץ אינם מסתפקים בתפקידם השיפוטי ומשתלטים על ניהול המדינה. מתברר שגם זה לא מספיק, ומעכשיו הם גם הכתירו את עצמם לשופטים במאסטר שף. "שופטי בג״ץ, או בתוארם החדש - הדיאטנים העליונים, מצאו מתכון שאין דומה לו בעולם למוסר מעוות. בעוד החטופים מורעבים במנהרות, צמד שופטים בבג״ץ מחייבים להשביח את המזון הניתן לגרועים שבמחבלים.

"פסק הדין הזה הוא הוכחה אחת יותר מדי, למי שעוד צריך הוכחה, לעוצמת הנזק שגורם בית המשפט העליון לבטחון ישראל. זה מה שקורה כששופטים מתמנים במועדון סגור. לכן עמדתי על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואני ממשיך לעמוד על כך שהמינויים הבאים לבית המשפט העליון יראו אחרת. אנו זקוקים לשופטים שמה שעומד לנגד עיניהם הוא בטחון אזרחי ישראל ועשיית צדק, ולא הרצון להתקבל בכבוד בחוגי המשפטנים הפרוגרסיבים והצבועים ברחבי העולם".

מפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור נמסר בתגובה: ״בג״ץ שוב בוחר להיטיב עם המחבלים במקום לעמוד לצד משפחותינו השכולות ונפגעי הטרור. העיסוק של שופטי בג״ץ בארוחות של מרצחים נתעבים הוא יריקה בפרצוף של מי ששילמו את המחיר היקר ביותר – המשפחות שיקיריהם נרצחו בדם קר. כבני משפחות שכולות ונפגעי טרור אנו מצפים מבג״ץ להתרכז בהגנה על אזרחי ישראל, ולא לעסוק בקולינריה של מחבלים רוצחים ובמדיניות שמנהיג השר ושירות בתי הסוהר".