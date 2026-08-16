מתיחה מסוכנת: החפץ החשוד הוצמד לדגל הפלסטיני והקפיץ את הגזרה

( צילום: דוברות המשטרה )

דרמה ביטחונית נרשמה היום (ראשון) בגזרת יהודה ושומרון, כאשר חפץ חשוד המחובר לדגל אש"ף אותר סמוך לחוות מצודת דוד. הדיווח הראשוני שהתקבל במערכת הביטחון עורר חשש כבד למטען חבלה שנועד לפגוע באיכרים, בתושבי האזור או בכוחות הביטחון הפועלים במרחב, וזאת על רקע הניסיונות החוזרים ונשנים של גורמים עוינים לייצר פרובוקציות ופיגועים במרחב הכפרי ביו"ש.

עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום באופן מיידי כוחות משטרה של מחוז ש"י, לצד חבלני מג"ב איו"ש שהגיעו תחת אבטחה הדוקה של לוחמי צה"ל. הכוחות סגרו את הזירה והחלו בפעולות מקצועיות לניטרול הסכנה הנקודתית. לאחר סריקות זהירות ובדיקה מעמיקה של החבלנים באמצעות ציוד ייעודי, התברר כי לא מדובר במטען חבלה פעיל וממשי, אלא במטען דמה שהוכן ככל הנראה במטרה ליצור בהלה ולתרגל הגעת כוחות אל הזירה.

( צילום: דוברות המשטרה )

מניתוח הממצאים בשטח ובתמונות שהופצו מהאירוע עולה כי מניחי החפץ השתמשו בדגל פלסטיני שהוצב על גבי מקל עץ ברכס השולט מול מבני החווה. לתחתית המקל הוצמדו באמצעות סרט מדביק אדום ("איזולירבנד") פריטי אמל"ח ותרמילים המתחברים לחוטי חשמל צהובים, בצורה המדמה מנגנון הפעלה של מטען חבלה מאולתר. תרגיל כזה נועד לרוב למשוך את תושבי המקום או את כוחות הביטחון לגעת בדגל או להתקרב אליו, ובכך ליצר הרתעה ושיבוש של אורח החיים התקין באזור.

לאחר שהחבלנים השלימו את הטיפול המקצועי בחפץ והסירה את הסכנה, הועברו כלל הפריטים והממצאים שנאספו מהזירה להמשך טיפול במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל. חקירה רשמית נפתחה במחוז ש"י במטרה להתחקות אחר זהות המעורבים שהניחו את מטען הדמה ולמצות עמם את הדין. במערכת הביטחון שבים ומחדד את ההנחיות לתושבים שלא להתקרב לחפצים חשודים או לדגלים המוצבים בשטח, ולדווח מיד למוקד 100 של המשטרה.