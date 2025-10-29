כיכר השבת
לקראת עצרת הענק ברחובה של עיר: התחממות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל

לפי תחזית מזג האוויר, היום תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר | מחר: תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה (מזג האוויר)

מאה שערים, אתמול (צילום: חיים גולדברג/FLASH90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שישי, בהיר בדרך כלל. בשעות הבוקר יינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביושבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 14-25

תל אביב: 19-25

באר שבע: 15-27

חיפה: 20-24

טבריה: 18-30

צפת: 15-24

אילת: 20-32

