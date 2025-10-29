מאה שערים, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/FLASH90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.