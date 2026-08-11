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בתיווך ממשל טראמפ

דמשק מאשרת: הסכם היסטורי להוצאת חומר גרעיני מאתר חשאי  בסוריה

הרשות לאנרגיה אטומית הסורית מאשרת שיתוף פעולה עם סבא"א • משלחת בינלאומית צפויה להגיע לדמשק בימים הקרובים | ההסכם שהושג בתיווך ממשל טראמפ (בארץ)

שלט אזהרה מקרינה (צילום: shutterstock)

ב אישרו הבוקר (שלישי) לראשונה באופן רשמי את הדיווחים לפיהם הושג הסכם בין ממשל טראמפ, ישראל וסוריה להוצאת חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי במדינה. לפי ההודעה הרשמית, הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) צפויה לפעול להוצאת החומר מהאתר שכונה בעבר "אתר 99".

בהודעת הרשות לאנרגיה אטומית הסורית נמסר כי "אנו ממשיכים לשתף פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא"א, והמדינות הידידותיות כדי להתמודד עם מורשת המשטר הקודם". לדברי הגורמים הסורים, ההסכם מהווה צעד משמעותי בניקוי המדינה מהמורשת הגרעינית של משטר אסד שקרס בדצמבר 2024.

כפי שדווח אמש, המתקן שימש בתקופת משטר אסד לאחסון חומרים שנותרו מתוכנית הגרעין הסורית. בין החומרים המאוחסנים באתר נמצאת "עוגה צהובה" - חומר המופק מעפרת אורניום - לצד חומרים גרעיניים נוספים. גורמים אמריקנים הבהירו כי החומר אינו מאפשר ייצור נשק גרעיני תקני, אך ניתן להשתמש בו לייצור "פצצה מלוכלכת" המפזרת חומר רדיואקטיבי.

בישראל עקבו אחר האתר מקרוב והבהירו לאמריקנים כי לא יסכימו להשאיר בו את החומר. לאחר נפילת משטר אסד הפציץ צה"ל את הכניסות לאתר במטרה למנוע גישה אליו, ובמשך יותר משנה קיימו ישראל וארצות הברית דיונים על הדרך לטפל במצב.

בהודעת הרשות לאנרגיה אטומית הסורית נמסר כי בימים הקרובים תארח דמשק משלחת מטעם סבא"א. במסגרת הביקור צפויה להתפרסם "הודעה משותפת על ההתקדמות המשמעותית שרושמת סוריה בתחום הזה", כלשון ההודעה הרשמית.
ארה"בסוריהגרעיןאנרגיה

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