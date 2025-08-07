כיכר השבת
קורה לכולם 

הזיה: הבינה המלאכותית המציאה חוק - החוקרת הלכה עם זה לבית המשפט

חוקרת משטרה הסתמכה על נוסח חוק שהמציאה הבינה המלאכותית לצורך תגובה לבית המשפט, בבקשת חשוד לקבל בחזרה את הטלפון הנייד שלו | נציב תלונות הציבור מצא את התגובה מוצדקת, וזעם על המשטרה (חדשות, משטרה)  

1תגובות
בית משפט | אילוסטרציה (צילום: נתי שוחט/פלאש 90)

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס מנחם פינקלשטיין, חשף היום (חמישי) מקרה חמור של שימוש שגוי בבינה מלאכותית על ידי חוקרות במסגרת הליך פלילי.

במסגרת תגובה שהוגשה לבית המשפט בקשר לבקשת נאשם להשבת מכשיר הטלפון הנייד שנלקח ממנו, הסתמכה נציגת המדינה על ממצאים בדויים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית מבלי לבדוק את אמיתותם.

בפסק הדין קבע הנציב כי החוק שעל פיו התבססה המשטרה - "חוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה חיפוש ותפיסה במחשב" - אינו קיים בפועל ומדובר בפרי המצאתה של הבינה המלאכותית. לדבריו מדובר בהתנהלות תמוהה וחמורה של יחידת החקירות שהסתמכה באופן עיוור על ממצאי הבינה המלאכותית. הנציב ציין כי נציגת המדינה שתפקידה לסייע לבית המשפט להשיג צדק פעלה למעשה בניגוד לכך.

לפי ממצאי הבירור שנערך בנציבות תלונות הציבור, החוקרות לא ביצעו כל בדיקה עצמאית או ביקורת מקצועית על המידע שהתקבל. התגובה לבית המשפט נבנתה על בסיס פלט שגוי ומטעה של מערכת בינה מלאכותית, ששימש לטענת המשטרה כבסיס להתנגדות להשבת הטלפון הנייד של הנאשם. הנציב הבהיר כי מדובר בטעות חמורה בעלת השלכות רוחביות שעלולה לפגוע בזכויות אדם ולהטעות את מערכת המשפט.

משטרת ישראל הודיעה בתגובה כי חטיבת החקירות גיבשה הנחיות לשימוש מבוקר בכלי בינה מלאכותית שהופצו לכלל מערך החקירות. בשל חומרת המקרה וחשש להרחבת התופעה העביר הנציב את החלטתו ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה כדי לקדם הנחיות מחייבות לשימוש בבינה מלאכותית במערכת המשפט והחקירות.

השופט פינקלשטיין הדגיש כי השימוש בבינה מלאכותית חייב להיעשות באחריות מקצועית ובפיקוח קפדני כדי למנוע טעויות והטעיות העלולות לפגוע בזכויות יסוד.

עוה"ד תמיר קלדרון ורמי זועבי שייצגו את החשוד וזיהו בזמן אמת את השימוש השגוי של המשטרה בבינה מלאכותית ואת השימוש של אנשי המשטרה בסעיפי חוק שאינם קיימים במציאות, מסרו היום כי "אנו שמחים על כך שנציב תלונות הציבור דן בנושא, והמליץ לגבש הנחיות שיהוו נורמות ברורות לשימוש נכון בכלי בינה מלאכותית. אנו תקווה כי נוהל מסודר יופץ בהקדם לכל הגורמים הרלוונטיים, כך שמקרים דומים לא יקרו שוב בעתיד".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
היא חובבנית למדי
חחח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר