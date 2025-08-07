משפחות חטופים כבלו עצמם בשלשלאות מול ישיבת הקבינט הגורלית

ההפגנה מול ישיבת הקבינט ( צילום: זכריה מנצור )

משפחות חטופים לצד תומכים יצאו הערב (חמישי) למחאה מול ישיבת הקבינט בירושלים, שם מתכנס הקבינט לדיון מכריע שיקבע את פעולותיה של ישראל בעזה - ברקע סירוב חמאס להתקדם לעסקה. המשפחות כבלו עצמן בשלשלאות מול משרדי הממשלה.

ענת אנגרסט, אימו של החטוף מתן אנגרסט, אמרה: ״שנה ועשרה חודשים שאנחנו מנסים להאמין לאמירה שעושים הכל כדי להחזיר אותם - אז נכשלתם. עכשיו נדרש לעשות את הדבר היחיד שהממשלה טרם עשתה - להניח עסקה כוללת על השולחן שתחזיר הביתה את כולם יחד. בלי סיסמאות, בלי טרפוד, בלי הכשלה. "כמה קבינטים עברנו! דבר אחד עוד לא נעשה, להניח הסכם כולל ביוזמת ממשלת ישראל לסיים את המלחמה תמורת השבת החטוף האחרון. אני פונה אליך ראש הממשלה, אני פונה אליך הרמטכ״ל - אתה המפקד העליון של הבן שלי. מתן הוצב בחסות המדינה להגן עליה והתפקיד שלך עכשיו הוא להציל אותו. תדרוש מהדרג המדיני קודם כל למצות את האפשרות להשיב אותם בהסכם כולל".

משפחת אנגרסט בהפגנה ( צילום: ללא קרדיט )

היא הוסיפה: "בדיוק לפני שנה סיפרו לנו שלחץ צבאי יחזיר אותם הביתה - כמה שבועות אחרי זה נרצחו שישה חטופים חיים במנהרות. 80 אחוז מאזרחי המדינה מבקשים כבר 22 חודשים - להחזיר את כולם בעזרת הסכם כולל וריאלי, בלי סיסמאות. לפני שיהיה מאוחר מידי״.

לישי מירן-לביא, אישתו של עמרי מירן: ״די! אתמול בערב כשנחשפו התוכניות להרחבת הלחימה כתבתי, התקשרתי, התחננתי, והגעתי לפה כדי להגיד - אנחנו פה, תנו לנו להיכנס ותסתכלו לנו בעיניים ותגידו לנו מה אתם הולכים לעשות? גם הפעם סירבו להתייחס״.