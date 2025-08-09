אלפים בעצרות מחאה למען החטופים  - המשפחות מאיימות בהשבתה

על רקע החלטת הקבינט להרחיב את הלחימה ברצועת עזה ולכבוש את העיר עזה ומחנות המרכז, רבבות השתתפו הערב (שבת) בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב. מוקדם יותר קיימו משפחות החטופים הצהרה בדרך בגין, בסמוך לבסיס הקריה, ובה פנו ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו: "התוכנית מסכנת את חיי החטופים".

כמו כן, משפחות של חטופים ושל חללי השבעה באוקטובר הודיעו כי יקיימו מחר מסיבת עיתונאים, ובה יכריזו על השבתת המשק במחאה על "החלטת קבינט המלחמה לכבוש את עזה – החלטה המסכנת את חיי החטופים ואת חיי החיילים". מהמארגנים נמסר כי ייחשף המועד הרשמי לשביתה, הצפויה להתקיים בהשתתפות חברות פרטיות, ארגונים, ועדי עובדים ואזרחים מכל רחבי הארץ.

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר ביום חמישי את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להרחיב את הלחימה ולכבוש את העיר עזה ומחנות המרכז, צעד שמבקריו מזהירים כי יסכן באופן חמור את חיי החטופים.

הרמטכ"ל אייל זמיר התריע בפני השרים כי יישום התוכנית עלול להוביל לפגיעה ישירה בחטופים, אך רוב מוחלט של חברי הקבינט דחו את החלופות שהוצגו והצביעו בעד ההצעה. ההצבעה התקיימה סעיף-סעיף, כשחלק מהסעיפים – בהם הכנסת סיוע הומניטרי נרחב – לא עברו פה אחד.

בעקבות ההחלטה, מטה המשפחות להחזרת החטופים האשים את הממשלה ב"הפקרה מוסרית וביטחונית", והזהיר כי מדובר ב"גזר דין מוות לחטופים החיים וגזר דין היעלמות לחללים".

גם בזירה הציבורית התגברו קולות המחאה, כאשר אלפי מפגינים התכנסו בכיכר החטופים בתל אביב, ומשפחות החטופים מאיימות בשביתה כללית. הממשלה מצידה מדגישה כי צה"ל יפעל תוך הקפדה על אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הקרבות, אך המשפחות טוענות כי מדובר ב"מצעד איוולת נוסף על חשבון הלוחמים והחברה הישראלית כולה".