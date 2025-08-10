כיכר השבת
עד יום שלישי: אלו המסלולים בדרום ובמזרח שיהיו סגורים למטיילים

מסלולי הטיול בצפון מדבר יהודה, נחל פרת ונחלי בקעת הירדן יהיו סגורים למטיילים - לפחות עד יום שלישי, בשל מזג האוויר הקשה הצפוי (תיירות)

(צילום: יחלצ מגילות)

לאור תחזית ל חריג בימים הקרובים וצפי לשבירת שיאי טמפרטורות היסטוריים במזרח הארץ (מעל 50 מעלות), במקביל לחופש הגדול ותקופת בין הזמנים, מסלולי הטיול בצפון מדבר יהודה, נחל פרת ונחלי בקעת הירדן יהיו סגורים למטיילים לפחות עד יום שלישי.

מתנדבי יחידת החילוץ מגילות ים המלח ערוכים לאירועים רבים של חילוצים בדגש על מכות חום והתייבשות. מתנדבי היחידה עומדים בכשירות גבוהה לטיפול במטיילים במהלך השבוע הקרוב.

מתן מוראד, מפקד יחידת החילוץ מגילות ים המלח במשטרה במסר למטיילים: "אנו קוראים למטיילים להימנע מיציאה למסלולי הטיול בשעות עומסי החום, דבר שעלול להוביל לסכנת חיים".

בכל מקרה, יש להצטייד בכמויות מים גדולות יותר מהרגיל, להקפיד על חבישת כובע וביגוד מתאים. יש להישמע להוראות פקחי רשות הטבע והגנים באתרים השונים.

במקרה של צורך בסיוע, ניתן להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל והם יקפיצו את יחידת החילוץ הקרובה.

(צילום: יחלצ מגילות)

