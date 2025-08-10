במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום (ראשון) בשרונה, מול הקריה בתל אביב, הכריזו משפחות חטופים המוחזקים בעזה יחד עם משפחות חללי ה־7 באוקטובר מ'מועצת אוקטובר' על השבתת המשק ביום ראשון הקרוב, 17.8.25, בשעה 07:00 בבוקר.

המשפחות הבהירו כי ההשבתה תצא לפועל "מלמטה למעלה" באמצעות חברות פרטיות, ארגונים, ועדי עובדים ואזרחים פרטיים שייקחו יום חופש ויעצרו את פעילות המשק ליום אחד. מטרת ההשבתה: להציל את חיי החטופים והחיילים, ולמנוע הצטרפות משפחות נוספות למעגל השכול.

הדוברים חזרו על המסר המוביל של המהלך – "השתיקה הורגת, הגיע הזמן לעצור את המדינה" וקראו לכל אזרחי ישראל, מנהלי חברות, בעלי עסקים ועובדים להצטרף למחאה.

ענת אנגרסט, אימו של מתן החטוף בעזה, אמרה: "אני מתחננת אליכם אזרחים יקרים, אל תשתקו יותר, אני יודעת שהלב שאיתנו כואב אבל זה לא מספיק, השתיקה הורגת. לכן אני כאן היום כדי לבקש מה שנמנעתי עד עכשיו, לבקש מראשי המשק, יש לכם את הכוח. השתיקה שלכם הורגת את הילדים שלנו".

רעות רכט-אדרי, אמו של עידו שנרצח במסיבת הנובה: "18 אימהות של חטופים חיים לא רוצות לשלם את אותו המחיר שאני כבר שילמתי. 30 אימהות רוצות קבר, כמו שיש לי, שאפשר להגיע אליו ולבכות בו. עד היום שבתו בישראל על כסף, תנאים והעלאות – הגיע הזמן לשביתה של אזרחי ישראל למען הצלה מיידית של חיי האחים שלנו, של חיי החיילים שלנו".

לישי מירן-לביא, אשתו של עמרי שנחטף לעזה: "בחרנו היום לעמוד כאן יחד, כדי לקרוא לאזרחי ישראל לעצור את הטירוף. למנוע את האסון הבא. אנחנו קוראים לחברות ועסקים, לוועדים הגדולים, לארגונים ולאזרחים – חייבים לעצור. אני שולחת מכאן חיבוק גדול לחיילי וחיילות צה"ל ולמשפחות שלהם. אנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו פה גם בשבילכם – כדי שלא ייהרגו עוד חיילים, כדי שלא נשלם עוד מחירים איומים. עכשיו זה הרגע לעצור הכל, כדי להציל את החטופים והחיילים שלנו".

איל אשל, אביה של רוני שנפלה בקרב במוצב נחל עוז: "בשבעה באוקטובר רוני שלי וחברותיה עמדו מול האויב עד הכדור האחרון. היא כבר לא תחזור. אבל עמרי, אהוב ליבה של לישי שעומדת לידי, עדיין יכול לחזור. אנחנו, המשפחות השכולות של מועצת אוקטובר, לא נסכים שיהיו עוד משפחות שיצטרפו למעגל השכול. הגיע הזמן להפסיק דיבורים. הגיע הזמן לפועל. ביום ראשון הקרוב עוצרים הכל".

ויקי כהן, אמו של נמרוד החייל החטוף בעזה: "דבריו של הרמטכ"ל לשרים ברורים. בקשתו להסיר את מטרת החזרת החטופים ממטרת כיבוש עזה מעבירה מסר חד וברור – ממשלת ישראל מוותרת באופן חד וברור על נמרוד שלי ועל כל החטופים. זה איננו מאבק אישי שלנו משפחות החטופים. זה מאבק של כל אזרחי ישראל. מכאן, אני קוראת לכולם להשבית יחד את המדינה בעוד שבוע מהיום בדיוק. נשבית כולנו את המדינה כדי שיחזרו החטופים, כדי שלא ימותו עוד חיילים, כדי להתחיל בשיקום מדינת ישראל".

צבי זוסמן, אביו של רס"ל במיל' בן שנפל בקרב בצפון רצועת עזה: "אנחנו כולנו רוצים למנוע מעוד משפחות בטווח המיידי והארוך את הדפיקה הנוראית בדלת. הדפיקה המבשרת כי בצער רב מדינת ישראל מודיע לכם על מות בניכם. יום העצירה והפעולות שאחריה יחזירו לכולנו את התקווה, לצורך כך נדרש לשלם מחירים. והכל יתחיל בעצירה בשבוע הבא".