סכנות החופש: מספר בחורים חולצו עם פגיעות חום מהנחל הפופלרי

מתנדבי מיחידת חילוץ גולן, חילצו אחר הצהריים (ראשון) חמישה מטיילים בנחל אל על, שניים מהם עם פגיעות חום. בין המחולצים גבר ואישה שסבלו מהתייבשות בדרגות שונות.

המחולצים טופלו על ידי חובשי היחידה, ועקב מצבם, ולשם שמירה על שלום המחלצים עקב החום הכבד, הוזנק למקום מסוק חיל האוויר עם צוות 669, שפינה את המחולצים כשהם בהכרה מלאה, יחד עם המחלצים למנחת סמוך.

מיחידת חילוץ גולן נמסר: "עקב מזג האוויר מסלולים רבים בגולן, סגורים למטיילים ביניהם גם נחל אל-על. בימים אלה יציאה לטבע עלולה לסכן את המטיילים והמחלצים כאחד. יש לנהוג באחריות, וניתן להתעדכן לגבי מסלולים שנסגרו באתר רשות הטבע והגנים".

עוד נמסר: "אנא השמעו להנחיות, וחיסכו את החילוץ הבא. אם נקלעתם לצרה, חייגו 100, בקשו את יחידת החילוץ, והשאירו את הקו פנוי לקשר עם המחלצים, ולשמירה על הסוללה".