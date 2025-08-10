כיכר השבת
מסוק הוזנק לאוויר

סכנות החופש: מספר בחורים חולצו עם פגיעות חום מהנחל הפופלרי

מספר מטיילים שנכנסו לנחל אל על לטייל, הזדקקו לחילוץ, לאחר שכמה מהם סבלו מהתייבשות | ביחידת החילוץ נותנים מספר כללי אצבע חשובים | ונשמרתם מאוד לנפשותיכם (חדשות בארץ)

חילוץ המטיילים בנחל אל-על (צילום: דוברות המשטרה)

מתנדבי מיחידת חילוץ גולן, חילצו אחר הצהריים (ראשון) חמישה מטיילים בנחל אל על, שניים מהם עם פגיעות חום. בין המחולצים גבר ואישה שסבלו מהתייבשות בדרגות שונות.

המחולצים טופלו על ידי חובשי היחידה, ועקב מצבם, ולשם שמירה על שלום המחלצים עקב החום הכבד, הוזנק למקום מסוק חיל האוויר עם צוות 669, שפינה את המחולצים כשהם בהכרה מלאה, יחד עם המחלצים למנחת סמוך.

מיחידת חילוץ גולן נמסר: "עקב מזג האוויר מסלולים רבים בגולן, סגורים למטיילים ביניהם גם נחל אל-על. בימים אלה יציאה לטבע עלולה לסכן את המטיילים והמחלצים כאחד. יש לנהוג באחריות, וניתן להתעדכן לגבי מסלולים שנסגרו באתר רשות הטבע והגנים".

עוד נמסר: "אנא השמעו להנחיות, וחיסכו את החילוץ הבא. אם נקלעתם לצרה, חייגו 100, בקשו את יחידת החילוץ, והשאירו את הקו פנוי לקשר עם המחלצים, ולשמירה על הסוללה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר