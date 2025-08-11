גל החום שהחל בסוף השבוע צפוי ללכת ולהתעצם בימים הקרובים. על פי התחזית, היום (שני) תחול עלייה בטמפרטורות ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ, בהרים ובמזרח ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן שוב גשם מקומי במזרח.

בשלישי וברביעי צפויים להישבר שיאי חום בני עשרות שנים בפנים הארץ ובמזרחה. מרבית תושבי הארץ המתגוררים באזור החוף והשפלה לא יחושו בשינויים קיצוניים בשל ההשפעה הממתנת של הים התיכון. אך באזורים הפנימיים - בעמקים סביב הכינרת, בעמק בית שאן ובבקעת הירדן יירשמו הטמפרטורות הגבוהות ביותר מאז 1942, ויישברו שיאי חום בני 83 שנה.

התחזית מצביעה על 49-48 מעלות בעמקי המזרח ובכינרת, לעומת שיא נוכחי של 47, ובבקעת הירדן אף על 50–51 מעלות – נתון שטרם נמדד באזור זה, והחם ביותר מאז השיא ההיסטורי של 54 מעלות בטירת צבי ב-21 ביוני 1942. בירושלים וצפת הטמפרטורות יחצו את רף 40 המעלות ויגיעו ל-41, וייתכן שגם בגליל העליון ובגולן יישברו שיאים.

בנוסף, מזג האוויר הלא-שגרתי צפוי להביא עימו גם לחות טרופית מדרום, ומהיום ועד יום רביעי משעות הצהריים קיים סיכוי ממשי להתפתחות של סופות רעמים וגשמים חזקים בנגב הדרומי והמרכזי. זאת, לצד פרצי רוח עזים שיכולים להגיע גם ל-100 קמ"ש, כולל באזור אילת. עקב הגשמים הצפויים, קיימת סכנת שיטפונות בנחלי הנגב בימים אלה, ואזהרות יתפרסמו בימים הקרובים בהתאם.